Die zweite Staffel von «Squid Game» ist der erfolgreichste Serienstart in der Geschichte von Netflix. Innerhalb von nur vier Tagen haben 68 Millionen Zuschauer die südkoreanische Serie geschaut. Damit übertrifft «Squid Game» den bisherigen Rekordhalter «Wednesday» mit 18 Millionen Views.

Das löste eine Meme-Welle aus. Sogar «RuPaul's Drag Race» hat bereits eine Challenge à la «Squid Game» angekündigt. Hier kommt eine Auswahl der besten Memes der beiden Staffeln.

Wie entscheidest du dich?

Die gesamte Serie aufs mal schauen.

Verteilen und aufsparen.

Nachdem du die zweite Staffel zu Ende geschaut hast.

Für alle, die gerne K-Dramas schauen:

Koreanische CEOs, wenn sie in K-Dramas mit der Praktikantin ausgehen.

Koreanische CEOs, wenn sie einen Blick auf ihre

Amazon-Cloud-Rechnung werfen.

Als das Leben noch simpler war.

Immer dasselbe …

Das Metagame, für das du dich vorbereitet hast.

Das Metagame, dem du begegnen wirst.



Soll vorkommen.

Mein Vater, der mir gratuliert, dass ich früh aufgestanden bin.

Ich, die gar nicht geschlafen hat:​

Achtung, kleiner Spoiler:

Bild: threads

«Squid Game 2»

«Squid Game 2», wenn Jun Ho ein Bild von seinem Bruder Gi Hun gezeigt hätte.



Hier stellt jemand die wirklich wichtigen Fragen.

2026 wird bestimmt besser!

2025 wird mein Jahr!

3. Januar 2025​

Wer kennt es noch?

🤔

Funktioniert nur auf Englisch.

Oh ja.

Wenn sie die Ampeln ersetzen würde, würde niemand je wieder über Rotlicht fahren.

Nimmt uns also auch wunder.

Immer das Gleiche …

Mein Hirn den ganzen Tag durch.

Mein Hirn um 2 Uhr nachts.



Wer auch?

Achtung, Spoiler.

Ich habe gedacht, sie ist der Hauptcharakter.

Zu früh?

Achtung, Spoiler.

Der Charakter

Die Schwäche.



Jetzt bleibt nur noch etwas übrig:

Wie ich geduldig auf die 3. Staffel von «Squid Game» warte.

Die dritte Staffel soll übrigens bereits in einem halben Jahr erscheinen. So lange warten musst du also nicht.

Du hast weitere Memes gesehen? Ab in die Kommentare damit!

