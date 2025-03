«Charlie und die Schokoladenfabrik» ist ein echter Filmklassiker. Bild: wolper pictures

Netflix kündigt Reality-Show «The Golden Ticket» nach «Willy Wonka» an

«Charlie und die Schokoladenfabrik» feiert bis heute grosse Erfolge. Aus diesem Grund wagt sich der Streaming-Anbieter nun an eine neue Show, die aus dem Universum des beliebten Franchise stammt.

Michelle Nuhn / watson.de

Mehr «Leben»

Nach dem Original aus dem Jahr 1971 wagte sich Star-Produzent Tim Burton («Alice im Wunderland», «Edward mit den Scherenhänden») 2005 mit «Charlie und die Schokoladenfabrik» an die Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Roald Dahl. Bis heute geniesst der Fantasy-Film weltweit grosse Beliebtheit, zählt in zahlreichen Haushalten zum alljährlichen Programm in der Vorweihnachtszeit. Das ist wohl vor allem auch dem Hauptcharakter Willy Wonka, gespielt von Johnny Depp, zu verdanken.

Nachdem man das Franchise zuletzt mit einem Musical («Wonka») erweitert hatte, will nun auch Netflix ein Stück vom Kuchen abbekommen. Deswegen plant der Streaming-Riese angeblich die erste von Willy Wonka inspirierte Reality-Show.

Streaming-Riese plant neues Reality-Format

Nicht selten kommt es vor, dass erfolgreiche Filme oder Serien in jeglicher Form erweitert und damit regelrecht ausgeschlachtet werden. Prequels und Spin-offs existieren, so weit das Auge reicht. Nach dem Erfolg von «Squid Game» widmete man der beliebten Serie aus Korea dann sogar eine eigene Reality-Show. Ein Konzept, dass Netflix nun wiederholen will.

Im Mittelpunkt steht diesmal das Universum des Schokoladen-Liebhabers Willy Wonka. In «The Golden Ticket» werden Kandidat:innen um die Chance kämpfen, Wonkas legendäre Schokoladenfabrik zu betreten. Das zumindest lässt der Streaming-Anbieter in einer aktuellen Pressemitteilung wissen – die er zudem mit einem offiziellen Casting-Aufruf verbindet. Weiter heisst es:

«Dieser einzigartige Reality-Wettbewerb verbindet Abenteuer, Strategie und soziale Dynamik zu einem Erlebnis, das ebenso fesselnd wie unvorhersehbar ist.»

Die Produktion wird als «soziales Experiment, bei dem viel auf dem Spiel steht» beschrieben. So müssen sich die Kandidat:innen in gleich mehreren Kategorien beweisen und dabei stets «strategisch vorgehen», um einen nicht näher bezeichneten Preis zu gewinnen.

Auf dem Weg dorthin warten «Spiele, Tests und Versuchungen» bei denen sie unter anderem «ihre Fähigkeiten, im Chaos einer retro-futuristischen Traumwelt zu bestehen, unter Beweis stellen müssen».

Netflix sicherte sich Rechte an beliebtem Franchise

Ob die Survival-Show an den ursprünglichen Erfolg von Burtons «Charlie und die Schokoladenfabrik» anknüpfen kann, wird sich zeigen. Aktuell befindet sich das Projekt laut Netflix noch in der Planungsphase.

Schokoladenkenner:innen, die sich beweisen wollen, können sich derzeit bewerben. Zur Teilnahme an der Show sind jedoch nur Menschen mit rechtmässigem Wohnsitz in den USA berechtigt. Wo und wann die Dreharbeiten stattfinden werden, ist bislang nicht bekannt.

Doch was erlaubt es dem Streaming-Riesen, eine Willy-Wonka-inspirierte Show zu drehen? Die Antwort darauf ist schnell gefunden. So hatte sich Netflix bereits im Jahr 2021 mit dem Kauf der Roald Dahl Story Company die Rechte am gesamten geistigen Eigentum des Schriftstellers gesichert. Nun will man daraus offenbar Profit schlagen. Bleibt abzuwarten, ob das am Ende auch gelingt.

Mehr zum Thema: