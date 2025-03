Ozempic in besser: Neuer Wirkstoff für Fettwegspritze verursacht weniger Nebenwirkungen

Abgesehen von einem schlankeren Körper und einer geringeren Abhängigkeit, scheinen die Nutzer der niedrigeren Dosis auch zufriedener zu sein. Patientinnen, die eine Mikrodosis einnehmen, berichten auch von Vorteilen in Bezug auf die Stimmung und die emotionale Stabilität. Die Aktivierung des GLP-1-Rezeptors werde mit einer Verringerung von Angstzuständen und Depressionen in Verbindung gebracht.

«Die Mikrodosierung von GLP-1-Rezeptor-Agonisten ist in Südkalifornien eine grosse Sache. Es erinnert mich an Botox, das sich von der medizinischen zur kosmetischen Anwendung entwickelte und dann gegen Kopfschmerzen und Depressionen eingesetzt wurde. Ursprünglich wurde [Ozempic] zur Behandlung von Diabetes eingesetzt, dann zur Gewichtsreduktion, und jetzt werden andere gesundheitliche Vorteile gesehen.»

Diese Aussage wird von mehreren Ärztinnen, mit denen «The Hollywood Reporter» (THR) gesprochen hat, unterstrichen. Auch der plastische Chirurg Dr. Babak Azizzadeh bestätigt, dass dieser Trend vor allem in Los Angeles zunimmt:

Des Weiteren soll das Medikament positive Wirkungen auf die geistige Gesundheit haben: «Im Gegensatz zur herkömmlichen Dosierung, die in erster Linie auf die Unterdrückung des Appetits und die Regulierung des Blutzuckerspiegels abzielt, kann die Mikrodosierung von Semaglutid eine allmähliche und nachhaltigere Wirkung auf das Gehirn, das Immunsystem und die allgemeine zelluläre Gesundheit haben», erklärt die Dermatologin Dr. Anetta Reszko.

Doch die Schönen und Reichen in Kalifornien haben das Medikament jetzt auch für neue überraschende positive Nebenwirkungen entdeckt. Und dafür reichen bereits Mikrodosierungen.

Hollywoods aktuelle Abnehmmethode ist Ozempic – auch in der Schweiz ist die Abnehmspritze beliebt. Das Medikament wurde eigentlich für Menschen mit Diabetes entwickelt, denn es senkt den Blutzuckerspiegel. Doch Ozempic hilft auch beim Abnehmen, denn der Wirkstoff Semaglutid sorgt für ein Sättigungsgefühl.

