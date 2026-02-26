«Scrubs» ist zurück – laut Fans mit dem gleichen Charme wie früher

16 Jahre nach dem Ende der beliebten Sitcom «Scrubs» gibt es nun neue Folgen. Im Gegensatz zu anderen Serien-Revivals könnte es dieses Mal jedoch gut gehen – zumindest, wenn man den Reaktionen der Fans Glauben schenkt.

J.D. und Turk sind zurück und mit ihnen die Belegschaft des Sacred-Heart-Spitals. In den USA sind gestern die ersten beiden Folgen der zehnten Staffel von «Scrubs» gestartet.

«Scrubs» wurde ursprünglich von 2001 bis 2010 ausgestrahlt, das Revival startet nun 16 Jahre später. John Dorian, besser bekannt als J. D., kehrt zum Sacred Heart zurück und muss sich zunächst an seinen neuen Arbeitsalltag gewöhnen. Viele der ehemaligen Schauspielerinnen und Schauspieler sind für das Revival zurückgekehrt:

Zach Braff als J. D.

Donald Faison als Turk

Sarah Chalke als Elliot

Judy Reyes als Carla

John C. McGinley als Dr. Perry Cox

Robert Maschio als Todd

Neil Flynn als Hausmeister

Christa Miller als Jordan

So sahen die Hauptcharaktere vor 25 Jahren in der ersten Staffel aus. Bild: NBCU

Elliot, J. D. und Turk heute. Bild: abc

Ken Jenkins, der Schauspieler, der Bob Kelso spielte, wird laut Deadline nicht mit dabei sein. Dafür gibt es eine Reihe neuer Darstellerinnen und Darsteller – darunter auch Rachel Bilson, Andy Ridings und Lisa Gilroy.

Bill Lawrence, Schöpfer der Originalserie, fungiert gemeinsam mit seinen ehemaligen «Scrubs»-Kollegen Tim Hobert und Aseem Batra als ausführender Produzent der neuen Serie. Die beiden Letzteren teilen sich die Aufgaben des Showrunners.

Wie hat «Scrubs» aufgehört?

Viele Ehemalige kehren also zurück – ein gutes Zeichen für das Revival. Denn die neunte Staffel floppte derart, dass viele Fans sie am liebsten ganz vergessen würden. Und es scheint, als gehe es den Serienschöpfern ähnlich.

Laut Lawrence setzt die Neuauflage nach dem Staffelfinale der achten Staffel an und die Ereignisse der neunten Staffel werden aussen vor gelassen.

Das geschah am Ende der achten Staffel: Es ist J.D.s letzter Arbeitstag im Sacred Heart, und er möchte sich gebührend von allen verabschieden. Er hat eine Stelle in einem anderen Spital angenommen, um näher bei seinem Sohn zu sein, den er gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Kim hat. J.D. und Elliot sind ein Paar und am Ende der Folge offiziell zusammengezogen. Carla und Turk sind glücklich verheiratet, und Kelso entscheidet sich, wieder als Arzt zu arbeiten, anstatt den ganzen Tag untätig herumzusitzen und Muffins zu essen. Dr. Cox ist inzwischen Leiter der medizinischen Abteilung.

Carla verabschiedet sich von J.D. im Staffelfinale der achten Staffel. Bild: abc

Das zweiteilige Finale endet damit, dass sich J.D. an die Vergangenheit erinnert und auch Visionen seiner Zukunft hat. Darin wird angedeutet, dass er und Elliot heiraten und ihr Sohn eine der Töchter von Turk und Carla heiraten wird.

Seit dem letzten Arbeitstag von J. D. sind also nun mehr als 15 Jahre vergangen und genau da setzen die neuen Folgen an.

Das sagen die Fans zum Revival

Online zeigen sich Fans äusserst begeistert vom «Scrubs»-Revival. Gelobt wird die Serie dafür, dass sie dem Original treu bleibt und nichts von ihrem Charme eingebüsst hat.

«Oh Mann, ich bin so froh, dass ‹Scrubs› zurück ist. Die ersten beiden Folgen hatten genau den Charme und Humor der ersten acht Staffeln, und ich liebe die neue Dynamik. Ich kann es kaum erwarten, mehr zu sehen.»

«Die erste Folge von ‹Scrubs› war so verdammt gut. Perfekt.»

«Das neue ‹Scrubs› kriegt einen Daumen nach oben von mir.»

Auch auf IMDb erhalten die beiden ersten Folgen ausgezeichnete Bewertungen. Zurzeit liegen diese bei 9,2 respektive 8,5 von 10 Sternen.

Auf Rotten Tomatoes sieht es ähnlich aus: Der Kritiker-Score liegt bei 89 Prozent und der Zuschauer-Score bei vollen 100 Prozent. Allerdings sind bislang erst neun Bewertungen eingegangen. Es ist daher zu erwarten, dass sich diese Werte in den nächsten Wochen noch etwas nach unten korrigieren werden.

«Wunderschönes Revival! Es fühlt sich an wie das Herzstück, das die klassische Serie immer hatte, mit einer gesunden Mischung aus Rückblenden, dem Kampf gegen das Gesundheitssystem und dem Bewältigen der Anforderungen des Berufs. Wir kommen herein und sehen, dass diese Charaktere ihr Leben so gelebt haben, als wäre die Serie nie abgesetzt worden. Einige neue Themen, einige relevante Witze und einige Momente, die dich immer noch zu Tränen rühren werden. Ich bin so froh, die alte Crew in neuem Licht zu sehen!»

In der Schweiz ist das Revival erst in einem Monat, also am 23. März, verfügbar. Schauen kannst du die 9 Folgen dann auf Disney Plus.

Hier kannst du den Trailer schauen:

