Auf diese 14 Kinofilme kannst du dich 2025 freuen

Du fragst dich, welche grossen Filme nächstes Jahr im Kino laufen? Besonders im ersten halben Jahr kommen Kinofans mit Filmen wie «Nosferatu», «Ballerina» und «F1» auf ihre Kosten. Der dritte «Avatar»-Film von James Cameron rundet im Dezember 2025 das Filmjahr ab.



Hier kommen 14 Filme, die du 2025 auf der grossen Leinwand schauen kannst.

«Nosferatu»

«Nosferatu – Der Untote» ist eine Neuverfilmung des Stummfilmklassikers «Nosferatu, eine Symphonie des Grauens» (1922). Der Vampir Graf Orlock ist besessen von einem jungen Mann und seiner Ehefrau. Besonders die Frau sucht er wiederholt heim und verwandelt ihr Leben in einen absoluten Albtraum.

Kinostart

2. Januar

Besetzung

Aaron Taylor-Johnson, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Lily-Rose Melody Depp

Trailer

«We Live In Time»

Die Liebesgeschichte von Almut und Tobias beginnt mit einem Autounfall. Eher unkonventionell also. Der Film zeigt Momentaufnahmen ihres gemeinsamen harmonischen Lebens, sie bauen ein Haus und werden eine Familie – bis ein Schicksalsschlag ihre Beziehung erschüttert.

Kinostart

9. Januar

Besetzung

Florence Pugh, Andrew Garfield

Trailer

«Paddington in Peru»

Im dritten Teil der «Paddington»-Reihe kehrt der Bär in seine alte Heimat Peru zurück. Dort möchte er gemeinsam mit seiner Familie seine Tante Lucy im Altersheim besuchen. Doch ein Geheimnis führt sie in den Regenwald des Amazonas.

Kinostart

30. Januar

Besetzung

Olivia Colman, Emily Mortimer, Antonio Banderas, Ben Whishaw, Imelda Staunton

Trailer

«Mickey 17»

In diesem Sci-Fi-Film nimmt Mickey an einer Expedition teil, um einen Eisplaneten zu kolonisieren. Das Experiment verlangt von ihm, immer und immer wieder zu sterben – er wird jedes Mal einfach neu geklont. Als er nach einer Mission für tot erklärt wird, kehrt er zur Basis zurück, nur um festzustellen, dass bereits ein neuer Klon seinen Platz eingenommen hat.

Kinostart

17. April

Besetzung

Mark Ruffalo, Robert Pattinson, Toni Collette, Steven Yeun, Naomi Ackie

Trailer

«Lilo & Stitch»

Disney hat den Animationsfilm «Lilo & Stitch» neu verfilmt – dieses Mal als Realverfilmung. Die Geschichte handelt von einem einsamen Mädchen aus Hawaii, das auf ein chaosstiftendes, blaues Alien trifft.

Kinostart

22. Mai

Besetzung

Hannah Waddingham, Billy Magnussen, Tia Carrere, Zach Galifianakis, Chris Sanders

Teaser

«Karate Kid: Legends»

An der Comic-Con in New York wurde im Herbst ein erster Trailer gezeigt, der aber noch nicht öffentlich ist. Darin ist zu sehen, wie Daniel LaRusso in Peking landet, nachdem er von Jackie Chans Mr. Han aufgespürt wurde. Es stellt sich heraus, dass Han einen neuen Schüler hat und ihn unterrichtet, genau wie Mr. Miyagi es bei Daniel getan hat. Daniel und Mr. Han müssen zusammenarbeiten, um das nächste Karate-Kid zu prägen.

Kinostart

29. Mai

Besetzung

Jackie Chan, Ming-Na, Joshua Jackson, Ralph Macchio, Ben Wang

Erstes Poster

Bild: sony pictures

«Ballerina»

Dieser Action-Thriller spielt im gleichen Universum wie Keanu Reeves’ «John Wick». Rooney ist eine Balletttänzerin, die als Auftragsmörderin arbeitet. Nach dem Mord an ihren Eltern startet sie einen blutigen Rachefeldzug.

Kinostart

5. Juni

Besetzung

Ana de Armas, Keanu Reeves, Lance Reddick, Ian McShane, Norman Reedus, Anjelica Huston

Trailer

«How to Train Your Dragon»

Dieser Streifen ist eine Realverfilmung des gleichnamigen Animationsfilms. Die Geschichte folgt dem jungen Wikinger Hicks, der dazu gezwungen wird, einen Drachen zu töten. Er soll ein genauso grosser Drachenjäger werden wie sein Vater. Doch Hicks widerstrebt das Töten und er freundet sich stattdessen mit einem Drachen an.

Kinostart

12. Juni

Besetzung

Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Gerard Butler, Nico Parker

Teaser

«F1»

Rennfahrer Sonny Hayes war in den 90ern kurz davor, seinen grössten Traum zu verwirklichen. Doch nach einem schweren Unfall musste er sich aus der Formel 1 zurückziehen. Jahre später bittet ihn ein alter Freund um Hilfe. Sein Team benötigt dringend Unterstützung von einem erfahrenen Fahrer. Sonny wagt sich zum ersten Mal seit Jahren wieder auf die Strecke.

Kinostart

26. Juni

Besetzung

Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Lewis Hamilton

Teaser

«The Fantastic Four: First Steps»

Die Hauptcharaktere Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm und Ben Grimm leben in einer retro-futuristischen Welt, die von den 60er-Jahren inspiriert wurde. Sie müssen die Erde von einem Weltraumgott, der es darauf abgesehen hat, die ganze Erde inklusive der darauf lebenden Menschen zu verschlingen, verteidigen.

Kinostart

23. Juli

Besetzung

Joseph Quinn, Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Paul Walter Hauser, Vanessa Kirby, Natasha Lyonne, Julia Garner

Erstes Bild

Bild: marvel

«Michael»

Von seiner Kindheit als Star der Jackson 5, über den Missbrauch durch seinen Vater bis zum Kauf von Neverland – dieses Biopic erzählt die Geschichte des King of Pop. Speziell an diesem Film ist, dass Michael Jackson von seinem Neffen verkörpert wird.

Kinostart

2. Oktober

Besetzung

Jaafar Jackson, Miles Teller, Jessica Sula, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long

Erstes Bild

Bild: lionsgate

«Avatar: Fire and Ash»

Im dritten Film in der «Avatar»-Saga müssen sich Jake und Neytiri neuen Gegnern stellen. Die Story wird sich dieses Mal aber nicht auf Jake fokussieren, sondern Lo'ak soll als Erzähler übernehmen. Regisseur James Cameron sagte, dass er das Volk der Na'vi von einer anderen (nicht guten) Seite darstellen möchte.

Kinostart

17. Dezember

Besetzung

Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, David Thewlis, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Michelle Yeoh, Oona Chaplin

Concept Art

Bild: 20th century fox

«The SpongeBob Movie: Search for Squarepants»

Es kommt ein neuer «SpongeBob»-Film. Die Handlung steht noch unter Verschluss. Bekannt ist, dass der quadratische gelbe Schwamm in die Tiefen des Ozeans reist, um dem Geist der Flying Dutchmen zu begegnen.

Kinostart

18. Dezember

Besetzung

Mark Hamill, Clancy Brown, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Brian Doyle-Murray, Rodger Bumpass, Mr. Lawrence, Carolyn Lawrence

Erstes Plakat

Bild: nickelodeon

«Zootopia 2»

Auch hier ist noch nicht viel über die Handlung bekannt. Hasen-Polizistin Judy Hopps und Fuchs Nick Wilde tun sich in diesem Sequel erneut zusammen, um einen Fall zu lösen. Es ist der gefährlichste und komplizierteste Fall ihrer Karriere.

Kinostart

Noch nicht bekannt.

Besetzung

Jason Bateman, Rolando Davila-Beltran, Ginnifer Goodwin, Shakira, Ke Huy Quan

Erstes Bild

Bild: disney

Auf welchen Film freust du dich am meisten nächstes Jahr? Schreibe es in die Kommentare!

