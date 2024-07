1994 wurde die erste Folge «Friends» ausgestrahlt. Bild: nbc

30 Fun Facts zu 30 Jahren «Friends»

Du hast «Friends» rauf und runter geschaut? Diese 30 Fun Facts zur geliebten Sitcom kennst du aber wahrscheinlich trotzdem noch nicht.

Mehr «Leben»

Bereits 30 Jahre ist es her, dass die erste Folge «Friends» ausgestrahlt wurde und Millionen von Fans Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey und Ross in ihre Herzen geschlossen haben. Der Hype um die Serie hält bis heute an, die Sitcom ist eine der beliebtesten Serien auf Netflix.

Zum 30. Jubiläum kommen hier 30 Fakten, die du bisher vermutlich nicht kanntest:

Es wurde über viele Namen für die Show diskutiert, bevor die Produzenten sich auf «Friends» einigten: «Friends Like Us», «Six of One», «Across the Hall», «Once Upon a Time in the West Village», und «Insomnia Café».

Als die Pilotfolge ausgestrahlt wurde, hiess die Serie noch «Friends Like Us».

Das Intro-Lied hätte ursprünglich «Shiny Happy People» von REM werden sollen.

Phoebe und Chandler waren ursprünglich als Nebenfiguren gedacht.

In einer frühen Entwicklungsphase wurde erwogen, Chandler schwul zu machen. Und als Lisa Kudrow und Courteney Cox zum ersten Mal ihre Drehbücher lasen, dachten sie, Chandler sei schwul.

Nicht Ross und Rachel, sondern Monica und Joey waren als Hauptpaar vorgesehen.

Das berüchtigte orangefarbene Sofa in Central Perk wurde im Keller der Warner Bros. Studios gefunden.

Joey, Chandler, Monica, Rachel, Ross und Phoebe auf dem orangen Sofa in ihrem Lieblingscafé Central Perk. Bild: nbc

Ellen DeGeneres wurde die Rolle von Phoebe angeboten, aber sie lehnte diese ab.

Courteney Cox ist die einzige der Hauptdarstellenden, die in der Serie nie für einen Emmy nominiert wurde.

James Michael Tyler (spielt Gunther) war der einzige Statist, der eine feste Rolle bekam. Dies, weil er wusste, wie man die Espressomaschine bedient. Tyler arbeitete als Barista, als er für «Friends» gecastet wurde.

Gunther ist berühmt für seine farbenfrohen Hemden und blondierten Haare – und dafür, dass er in Rachel verliebt ist. Bild: nbc

Vor der Ausstrahlung der ersten Folge flogen die sechs nach Las Vegas, um ihren «letzten Abend in Anonymität» zu geniessen. Etwa sechs Jahre später kehrten sie ins Caesar's Palace zurück, um die Hochzeit von Mr. Rachel und Mrs. Ross zu drehen.

Ross war drei Jahre lang 29 Jahre alt. In einer Staffel hatte er sogar zwei Geburtstage.

Der Kühlschrank in Monicas Wohnung war voll funktionsfähig und wurde mit Getränken für die Darsteller und die Crew gefüllt.

Die Freunde versammeln sich oft in Monicas Wohnung, um gemeinsam zu essen. Bild: nbc

Matt LeBlanc begann in seinen Zwanzigern zu ergrauen und musste sich während der Serie die Haare färben.

Im Durchschnitt dauerten die Dreharbeiten zu jeder Folge fünf Stunden.

Bruce Willis trat umsonst in Friends auf, nachdem er eine Wette mit Matthew Perry verloren hatte. Willis war aber bereits für einen Gastauftritt in der Serie vorgesehen und spendete das Geld, das er mit «Friends» verdiente, für wohltätige Zwecke.

Bruce Willis spielt Rachels Freund und den Vater von Ross' Freundin. Bild: nbc

Die Produzenten wollten, dass Courteney Cox die Rolle von Rachel spielt. Sie war jedoch der Meinung, dass Monica besser zu ihr passt.

Die letzte Folge wurde von 52,46 Millionen Zuschauern gesehen und ist damit das viert-meistgesehene TV-Finale in der US-Geschichte. Lustigerweise ist es nicht die meistgeschaute «Friends»-Folge. Diese wurde 1996 ausgestrahlt und heisst «The One After The Superbowl».

In der ersten Staffel erhielten alle sechs Friends 22'500 Dollar Gage pro Folge. 1997 verhandelte die Gruppe ihren Lohn auf 100'000 Dollar. Am Ende der Serie erhielt jeder von ihnen eine Million Dollar pro Folge. Sie waren die erste TV-Gruppe, bei der alle genau das Gleiche verdienten und ihre Saläre gemeinsam verhandelten.

Dass Maggie Wheeler als Janice «Oh My God» sagt, stand so nicht im Drehbuch. Sie erfand es per Zufall und musste es danach bei jedem ihrer Auftritte sagen.

Maggie Wheeler als Janice. Bild: nbc

Im Serienfinale redet die Clique darüber, dass sie alle zum einen oder anderen Zeitpunkt in Monicas Wohnung gelebt haben. Sie haben aber auch alle in Chandlers und Joeys Wohnung gewohnt.

Obwohl «Friends» eine der berühmtesten Serien ist, die in New York spielt, wurde keine einzelne Szene im Big Apple gedreht. Gefilmt wurde im Studio oder in der Stadt Los Angeles.

Die Hochzeit von Carol und Susan ist eine der ersten lesbischen Hochzeiten, die in den USA im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Dies ganze 15 Jahre bevor die gleichgeschlechtliche Ehe in New York überhaupt legalisiert wurde. Die Produzenten hatten starke Kritik erwartet, erhielten aber nur zwei negative Telefonanrufe.

Susan (gespielt von Jessica Hecht) und Carol (gespielt von Jane Sibbett) bei ihrer Hochzeit. Bild: nbc

Jon Favreau wurde die Rolle von Chandler angeboten, er lehnte diese aber ab. Später spielte er Pete, einer von Monicas Freunden.

Die Identität von Ugly Naked Guy wurde erst 2016 aufgedeckt. Er wird oft erwähnt, die Zuschauenden sehen aber nie sein Gesicht. Die «Huffpost» deckte nach einer einjährigen Recherche auf, dass er von Jon Haugen gespielt wurde.

In der Folge, in der Monica und Chandler heiraten, sucht Rachel nach einer Person, die die Hochzeit vollzieht, da Joey auf der Arbeit festsitzt. Dabei stolpert sie über eine griechisch-orthodoxe Hochzeit, die am selben Ort stattfindet.

Ausserhalb der Zeremonie steht ein Schild mit der Aufschrift «Anastas(s)akis Papasifakis Reception». «Anastasakis» ist der eigentliche Nachname von Jennifer Aniston, deren Vater aus Griechenland stammt.

Jennifer Anistons Vater kürzte «Anastasakis» zu «Aniston», als er in die USA zog. Bild: nbc

Die Schwangerschaft von Lisa Kudrow wurde in die Show geschrieben. Phoebe war die Leihmutter für ihren Bruder. Courteney Cox' Schwangerschaft hingegen wurde nicht in die Show geschrieben. Sie trug während ihrer Schwangerschaft weite Kleidung und Schals in der Serie.

Matthew Perrys Vater hatte einen Gastauftritt in Staffel vier. Er spielte den Vater von Rachels Freund Joshua.

John Bennett Perry hat einen kurzen Auftritt in der vierten Staffel. bild: nbc

Lisa Kudrow hasste es anfangs, Gitarre zu spielen. Sie schlug vor, dass Phoebe Bongo spielen sollte.

Als die Dreharbeiten abgeschlossen waren, nahmen alle sechs ein Stück vom Trottoir vor dem Central Perk mit nach Hause.

Mehr zu «Friends»: