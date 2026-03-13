freundlich15°
DE | FR
burger
Leben
Österreich

Sorgen um Natascha Kampusch: Neue ORF-Doku startet am Montag

Familie sorgt sich um Natascha Kampusch: «Ist wieder in einer Art Gefangenschaft»

Brisante Neuigkeiten von einem der prominentesten Entführungsopfer im deutschsprachigen Raum: Offenbar geht es Natascha Kampusch schlecht.
13.03.2026, 15:0513.03.2026, 15:05
Matti Hartmann / t-online
Ein Artikel von
t-online

Vor 20 Jahren konnte sich die Österreicherin Natascha Kampusch selbst aus der Gefangenschaft ihres Entführers Wolfgang Priklopil befreien. Inzwischen ist sie 38 Jahre alt – und hat einem Bericht des ORF zufolge einen Zusammenbruch erlitten.

Wie der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstag in einer Sendungsankündigung mitteilte, beschreibt ihre Schwester Kampuschs Zustand als «herzzerreissend». Die Familie fühle sich hilflos. «Jeder weiss, wie Natascha früher vor der Kamera gesprochen hat», zitierte der ORF die Schwester. «Das gibt es jetzt überhaupt nicht mehr. Sie ist meist in einer eigenen Welt. Sie ist wieder in einer Art Gefangenschaft.»

Natascha Kampusch: Medienanfragen aus aller Welt

In der TV-Dokumentation «Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit» zeichne der Journalist Christoph Feurstein das Leben der heute 38-Jährigen vom Tag der Entführung bis in die Gegenwart nach, teilte der ORF mit. Die Sendung soll am Montag, dem 16. März 2026, um 20.15 Uhr gezeigt werden.

Zum 20. Jahrestag der Selbstbefreiung habe es Medienanfragen aus aller Welt gegeben. Die Angst, dass Kampuschs Zustand zur weltweiten Schlagzeile werde, laste seit ihrem Zusammenbruch schwer auf der Familie, teilte der Sender weiter mit.

Kampusch war 1998 im Alter von zehn Jahren auf dem Schulweg von ihrem Entführer in einen Kleintransporter gezerrt worden. Der Mann hielt sie 3096 Tage lang gefangen, bis Kampusch als 18-Jährige fliehen konnte. Wolfgang Priklopil beging am Tag ihrer Flucht Suizid. Das erste Interview in Freiheit gab Kampusch 2006 dem ORF-Journalisten Feurstein, der sie auch danach weiter begleitete und mehrfach interviewte.

Mehr zu Natascha Kampusch:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Schwedens Josef Fritzl»
1 / 11
«Schwedens Josef Fritzl»
Ein schwedischer Arzt hat eine Frau tagelang in einem bunkerartigen Verlies gefangen gehalten.
quelle: x02350 / tt news agency
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Seit sieben Jahren gefangen und gefoltert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Harvey Weinstein: «Die sexuellen Übergriffe sind eine Lüge»
Es ist das erste grosse Interview des verurteilten Sexualstraftäters, seit er im Gefängnis ist. Harvey Weinstein besteht auf seiner Unschuld – und behauptet, dass die Frauen nur wegen des Geldes gegen ihn ausgesagt haben.
Harvey Weinstein galt als einer der erfolgreichsten Hollywood-Produzenten unserer Zeit. Seine Firmen produzierten Filme wie «Pulp Fiction», «Inglourious Basterds», «Good Will Hunting», «The King's Speech» und «Django Unchained».
Zur Story