Obwohl Potmesil seit einem Autounfall im Dezember 1989 auf einen Rollstuhl angewiesen war, arbeitete er unermüdlich weiter auf der Bühne und im Fernsehen. Bild: www.imago-images.de

Vorbild für viele: Tschechischer Schauspieler Jan Potmesil gestorben

Mit seiner positiven Lebenseinstellung wurde er zu einem Vorbild für viele Behinderte in Tschechien. Nun ist der Schauspieler Jan Potmesil nach langer Krankheit im Alter von 60 Jahren gestorben.

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Er sei am Donnerstagabend im Kreis seiner Liebsten friedlich eingeschlafen, teilte seine Ehefrau Radka nach Angaben der Agentur CTK mit. Obwohl Potmesil seit einem Autounfall im Dezember 1989 auf einen Rollstuhl angewiesen war, arbeitete er unermüdlich weiter auf der Bühne und im Fernsehen.

Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall war es während der Samtenen Revolution, der demokratischen Wende in der damaligen Tschechoslowakei gekommen. Potmesil war mit anderen Künstlern und Aktivisten auf der Rückfahrt von einer Demonstration in Ostrava nach Prag, als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, das sich überschlug.

«Die Rettungskräfte konnten mich nicht finden, bis sie mich schliesslich unter dem Auto entdeckten», sagte er einmal. Nach zweijähriger Reha setzte er seine Arbeit als Schauspieler als Mitglied der Prager Theatergruppe Kaspar fort.

Zahlreiche Rollen und Auszeichnungen

Der am 31. März 1966 in Prag geborene Potmesil trat bereits als Achtjähriger erstmals im Fernsehen auf. Es folgten zahlreiche Rollen sowohl in Märchenfilmen als auch in modernen Dramen. Für seine Darstellung des englischen Königs in Shakespeares Richard III. erhielt er im Jahr 2000 den Alfred-Radok-Preis. Er setzte sich öffentlich für die Einhaltung der Menschenrechte in China ein.

Potmesil habe mit seinem Leben und seiner Arbeit grundlegend verändert, wie man Menschen mit Behinderungen wahrnehme, teilte die Vaclav-Havel-Bibliothek in Prag mit: «Nicht als Menschen, die man bedauern muss, sondern als Persönlichkeiten mit Stärke, Talent und einer Stimme.» Die Bibliothek hält das Andenken des Dramatikers, Bürgerrechtlers und Präsidenten Vaclav Havel hoch. Potmesil hinterlässt seine Frau Radka und zwei Söhne. (sda/dpa)