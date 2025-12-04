Hochnebel
DE | FR
burger
Leben
Streaming

Friends und Big Bang Theory: Kultserien verlassen Netflix auf Ende 2025

Friends Serie
Die Kultserie «Friends» verlässt Netflix Ende Dezember.Bild: instagram/@friends

«Friends» und «Big Bang Theory»: Kultserien verlassen Netflix auf Ende Jahr

04.12.2025, 09:2604.12.2025, 09:26

Wer nochmals die ganze Staffel «Friends» auf Netflix sehen möchte, der muss sich beeilen. Denn die Kultserie wird ab dem 30. Dezember nicht mehr auf der Streamingplattform verfügbar sein.

Die Schweiz ist dabei nicht das einzige Land, das davon betroffen ist. Auch in Deutschland, Italien, Südafrika, Grossbritannien und Nordirland wird die Serie nur noch bis Ende Dezember verfügbar sein.

Auch «Big Bang Theory» verschwindet

Und nicht nur «Friends» verschwindet von Netflix, auch die beliebte US-Sitcom «The Big Bang Theory» kann nur noch bis am 30. Dezember gestreamt werden – danach ist Schluss.

Wer sich die beiden Serien trotzdem weiter anschauen will, der muss den Streaminganbieter wechseln. Sowohl «Friends» als auch «The Big Bang Theory» werden ab dem 13. Januar im neuen Streamingdienst HBO Max verfügbar sein. (ome)

Mehr zum Thema Streaming:

HBO Max kommt in die Schweiz – das kostet das neue Streaming-Abo
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Spotify Wrapped: Memes zum musikalischen Jahresrückblick
1 / 21
Spotify Wrapped: Memes zum musikalischen Jahresrückblick
quelle: x
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der US-Streamingdienst im Abonennten-Hoch
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So kommst du jetzt schon zu deinem «Spotify Wrapped 2025»
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und für alle Spotify-Nutzerinnen und Nutzer heisst das: «Spotify Wrapped» kommt!
Zur Story