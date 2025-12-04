Die Kultserie «Friends» verlässt Netflix Ende Dezember. Bild: instagram/@friends

«Friends» und «Big Bang Theory»: Kultserien verlassen Netflix auf Ende Jahr

Wer nochmals die ganze Staffel «Friends» auf Netflix sehen möchte, der muss sich beeilen. Denn die Kultserie wird ab dem 30. Dezember nicht mehr auf der Streamingplattform verfügbar sein.

Die Schweiz ist dabei nicht das einzige Land, das davon betroffen ist. Auch in Deutschland, Italien, Südafrika, Grossbritannien und Nordirland wird die Serie nur noch bis Ende Dezember verfügbar sein.

Auch «Big Bang Theory» verschwindet

Und nicht nur «Friends» verschwindet von Netflix, auch die beliebte US-Sitcom «The Big Bang Theory» kann nur noch bis am 30. Dezember gestreamt werden – danach ist Schluss.

Wer sich die beiden Serien trotzdem weiter anschauen will, der muss den Streaminganbieter wechseln. Sowohl «Friends» als auch «The Big Bang Theory» werden ab dem 13. Januar im neuen Streamingdienst HBO Max verfügbar sein. (ome)