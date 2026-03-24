Dwayne Johnson trägt in «Moana» eine Perücke: Die Memes lassen nicht lange auf sich warten

Dwayne Johnson mit Haaren? Da macht das Internet nicht mit …

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Am Montag ist der Trailer für die Realverfilmung von «Moana» herausgekommen. Und seither gibt es nur ein grosses Thema: Dwayne Johnson trägt eine Perücke. «The Rock» mit Haaren – etwas, was noch niemand von uns gesehen hat.

Dwayne Johnson spielt den Halbgott Maui. Er war bereits Synchronsprecher für diese Figur in den beiden animierten Filmen von 2016 und 2024.

Wir spannen euch nicht länger auf die Folter. So sieht Dwayne Johnson mit Haarpracht aus:

Bild: disney

Und das Internet hat natürlich eine sehr starke Meinung dazu. Wir haben für dich die besten Memes gesammelt. Zuerst möchten wir aber daran erinnern, dass Johnson wirklich mal Haare hatte. So etwa sah er im Jahr 2000 aus:

Bild: imago images

Die Erinnerungen an einen behaarten Rock sind aber schon lange verflossen und inzwischen gehört eine Glatze ebenso zu ihm wie das Eis in einen Aperol Spritz.

«Wer hat es besser getragen?»

«Ich kann es nicht erklären, aber er sieht für mich immer noch kahl aus.»

«Dies sieht wie ein SNL-Sketch aus.»

«Die Realverfilmung war ein Fehler. Manche Dinge sind animiert besser aufgehoben … das hier ist so ein Fall.»

Dwayne Johnson mit Perücke ... Der war schon immer haarlos und wird auch immer haarlos bleiben Steht ihm noch WTF Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 371 Personen teilgenommen

«Dwayne Johnson in der neuen Realverfilmung von ‹Moana›.»

«Genau, der animierte Maui war zwar grösstenteils The Rock, aber er hatte trotzdem etwas Charakter und eine eigene Identität. Der realverfilmte Maui ist einfach nur The Rock mit einer schlechten Perücke.»

«Rock hätte die Rolle auch jemandem geben können, der kräftiger gebaut und in Samoa unbekannt ist. Aber er ist ein egoistischer, geldgieriger Idiot.»

Auch Moanas Haare sind der Mittelpunkt von Diskussionen. Die Schauspielerin Catherine Laga’aia hätte nämlich die perfekte Haarstruktur für ihren Charakter gehabt, stattdessen wurden für die Realverfilmung Moanas Haare geglättet.

«Und mal ehrlich, warum haben sie ihr Haar geglättet? Ihr natürliches Haar ist doch genau wie das von Moana, also …?»

Wer Moana und Maui noch nebeneinander sehen möchte, hier kommt das Poster:

Bild: disney

«Moana» läuft in der Schweiz ab dem 9. Juli 2026 im Kino.

Hier kannst du den Trailer schauen:

Was denkst du über Dwayne Johnsons Perücke? Schreibe es in die Kommentare!

(cmu)

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