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Moana: Dwayne Johnson trägt jetzt Perücke – das sind die besten Memes

Dwayne Johnson trägt in «Moana» eine Perücke: Die Memes lassen nicht lange auf sich warten

Dwayne Johnson mit Haaren? Da macht das Internet nicht mit …
24.03.2026, 18:4824.03.2026, 18:48

Am Montag ist der Trailer für die Realverfilmung von «Moana» herausgekommen. Und seither gibt es nur ein grosses Thema: Dwayne Johnson trägt eine Perücke. «The Rock» mit Haaren – etwas, was noch niemand von uns gesehen hat.

Dwayne Johnson spielt den Halbgott Maui. Er war bereits Synchronsprecher für diese Figur in den beiden animierten Filmen von 2016 und 2024.

Wir spannen euch nicht länger auf die Folter. So sieht Dwayne Johnson mit Haarpracht aus:

Dwayne Johnson in Vaiana (2026)
Bild: disney

Und das Internet hat natürlich eine sehr starke Meinung dazu. Wir haben für dich die besten Memes gesammelt. Zuerst möchten wir aber daran erinnern, dass Johnson wirklich mal Haare hatte. So etwa sah er im Jahr 2000 aus:

Dwayne Johnson the Rock 2000 Dwayne Johnson the Rock John Barrett/PHOTOlink. EDITORIAL USE ONLY Copyright: xx PhotoxByxJohnxBarrett/PHOTOlink.netx phlphotos417243
Bild: imago images

Die Erinnerungen an einen behaarten Rock sind aber schon lange verflossen und inzwischen gehört eine Glatze ebenso zu ihm wie das Eis in einen Aperol Spritz.

dwayne johnson moana perücke https://www.instagram.com/p/DWPYbvPkrId/?img_index=6
Bild: instagram

«Wer hat es besser getragen?»

dwayne johnson moana perücke https://www.instagram.com/p/DWPYbvPkrId/?img_index=6
Bild: instagram

«Ich kann es nicht erklären, aber er sieht für mich immer noch kahl aus.»

dwayne johnson moana perücke https://www.instagram.com/p/DWPYbvPkrId/?img_index=6
Bild: instagram

«Dies sieht wie ein SNL-Sketch aus.»

disney moana https://x.com/PRAVIN0070/status/2036115608342090113
Bild: x

«Die Realverfilmung war ein Fehler. Manche Dinge sind animiert besser aufgehoben … das hier ist so ein Fall.»

Dwayne Johnson mit Perücke ...
An dieser Umfrage haben insgesamt 371 Personen teilgenommen
moana dwayne johnson https://x.com/Tijs_Fan/status/2036186579602121163
Bild: x

«Dwayne Johnson in der neuen Realverfilmung von ‹Moana›.»

moana dwayne johnson https://x.com/iBlewupthemoon/status/2036118343556452629
Bild: x

«Genau, der animierte Maui war zwar grösstenteils The Rock, aber er hatte trotzdem etwas Charakter und eine eigene Identität. Der realverfilmte Maui ist einfach nur The Rock mit einer schlechten Perücke.»

moana dwayne johnson https://x.com/realOGfr/status/2036120592391270682
Bild: x

«Rock hätte die Rolle auch jemandem geben können, der kräftiger gebaut und in Samoa unbekannt ist. Aber er ist ein egoistischer, geldgieriger Idiot.»

Auch Moanas Haare sind der Mittelpunkt von Diskussionen. Die Schauspielerin Catherine Laga’aia hätte nämlich die perfekte Haarstruktur für ihren Charakter gehabt, stattdessen wurden für die Realverfilmung Moanas Haare geglättet.

moana https://x.com/nautheduke/status/2036145993377263780
Bild: x

«Und mal ehrlich, warum haben sie ihr Haar geglättet? Ihr natürliches Haar ist doch genau wie das von Moana, also …?»

Wer Moana und Maui noch nebeneinander sehen möchte, hier kommt das Poster:

moana 2026
Bild: disney

«Moana» läuft in der Schweiz ab dem 9. Juli 2026 im Kino.

Hier kannst du den Trailer schauen:

Video: YouTube/Disney
Was denkst du über Dwayne Johnsons Perücke? Schreibe es in die Kommentare!

(cmu)

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