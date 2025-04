Liam Neeson in «Die nackte Kanone». Bild: paramount

Aufregung in der Ü40er-Szene! «Die nackte Kanone» kommt zurück

Mehr «Leben»

«Die nackte Kanone» (Englisch: «The Naked Gun») bekommt 37 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Filmes ein Reboot. Mit an Bord: Liam Neeson, der den Sohn von Polizeileutnant Frank Drebin (in den ersten drei «Naked Gun»-Folgen gespielt von Kultschauspieler Leslie Nielsen) spielt und damit in die Fussstapfen seines Vaters tritt.

Zu den weiteren Darstellern gehören Pamela Anderson, Paul Walter Hauser (als Sohn von George Kennedys Captain Ed Hocken), CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy und Eddie Yu, mit Danny Huston. Regie führt Akiva Schaffer und als ausführender Produzent ist Seth MacFarlane tätig.

Der Trailer zeigt, wie Drebin (Neesons Figur) einen Banküberfall verhindert, nachdem er sich als Schulmädchen verkleidet an den Tatort geschlichen hat, um einen Lolli zu lecken. Nachdem er die Bösewichte ausgeschaltet hat, wird er gefragt, wer er ist. «Frank Drebin, Police Squad», antwortet er. «Die neue Version.»

Fans von Liam Neeson und auch von «The Naked Gun» sind aufgeregt. So schreibt ein Reddit-User: «Dies scheint der erste richtige Film zu sein, den Liam Neeson seit einer Weile gemacht hat». Bereits über diesen ersten Trailer sagen die Fans, dass es Comedy-Gold ist.

Auch, dass Neeson die Rolle des Sohnes spielt, kommt bei Fans gut an: «Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass die Idee zu diesem Film durch einen Scherz über diese beiden Namen entstanden ist.»

Auf X kippt die Stimmung in die andere Richtung: «5 Sekunden vom Trailer und der Film ist ruiniert. Ich kann den Trailer nicht zu Ende sehen», schreibt ein Nutzer. Andere stimmen ihm zu und schreiben, dass es dieses Reboot nie hätte geben sollen.

In der Schweiz läuft der Film ab dem 31. Juli 2025 in den Kinos.

Hier kannst du den Trailer auf Deutsch schauen und dir einen eigenen Eindruck machen:

Und hier noch auf Englisch:

Freust du dich auf das Reboot von «The Naked Gun»? Schreibe es in die Kommentare!

(cmu)

Mehr zum Thema: