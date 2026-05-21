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Vom 'Batmobile' bis ... Badewannen-Mobil? Crazy Autos von George Barris

Von Batmobile bis ... Badewannen-Mobil? Die krassen Autos von George Barris

21.05.2026, 04:3921.05.2026, 04:39
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Was haben das Batmobile, K.I.T.T. und die Autos der Familie Munster gemeinsam?

http://www.motortrend.com/features/editorial/112_1001_hollywood_cars_asphalt_jungle/photos/ george barris
Bild: motortrend

Alle wurden sie vom selben exzentrischen Autokonstrukteur entworfen und gefertigt. Gestatten – George Barris.

george barris batmobile
Bild: AP

George Barris begann bereits in der Highschool zusammen mit seinem Bruder Sam, Autos zu modifizieren. Das allererste Auto der Gebrüder Barris – ein 1925er-Buick – entstand im Jahr 1938, als George gerade mal 13 Jahre alt war. Das Auto war ein Geschenk seiner Mutter als Dank dafür gewesen, dass er in ihrem griechischen Restaurant ausgeholfen hatte.

George Barris iun High School. https://kustomrama.com/w/images/d/dd/George-barris-san-juan-high-school-1944-fair-oaks.jpg
Bild: kustomrama

Der Buick gilt somit als allererstes Barris Custom Car, und obwohl die Brüder noch jung waren und noch am Lernen und Improvisieren, wies das Auto dennoch Eigenheiten auf, die den späteren Barris-Stil prägen sollten. So wurde etwa die Karosserie gestrafft und mit einer auffälligen orange-blau gestreiften Lackierung versehen. Berühmterweise nahm George die goldfarbenen Knöpfe von den Küchenschränken seiner Mutter ab, um sie als Akzente im Kühlergrill des Autos zu verwenden.

Zehn Jahre später, anno 1948, meldete Barris Kustoms, wie das Unternehmen nun hiess (ja, mit «k» – weshalb man heute noch von «Kustom Kar Kulture» spricht) ein modifiziertes Buick-Cabrio bei der ersten Hot Rod Exposition Show in Los Angeles an, wo es prompt den ersten Preis gewann.

George Barris Kustom - 1941 Buick with which he one the prize at the 1948 LA Custom Car Exposition The custom that changed everything. https://kustomrama.com/w/images/a/a5/George-barris-1941-buick-k ...
Bild: kustomrama

Dessen Designmerkmale prägen Custom Cars bis heute: etwa das «chopped top» (George senkte die Dachlinie ab, um ein schlankeres, aggressiveres Profil zu erzielen), ein tiefer Metallic-Lack, der in der Sonne schimmerte, «shaved bodywork» (alle Chromleisten und Türgriffe wurden entfernt) und vieles mehr.

Ein paar Jahrzehnte später konnte George Barris LLC einen beeindruckenden Katalog von legendären TV- und Filmautos, Sonderanfertigungen für Prominente und wunderbar quirligen Showcars vorweisen, die bis heute Kultstatus geniessen. Hier eine Auswahl:

The Batmobile

1965

batmobile george barris http://www.boldride.com/ride/1966/chevrolet-batmobile-recreation-and-yamaha-batcycle#gallery/3
Bild: boldride

Für die kultige TV-Serie, die von 1966 bis 1968 lief – und immer noch das coolste Batmobile aller Zeiten. Keine Debatte.

The Munsters Cars

1964

george barris munster cars http://www.lastgasp.com/story/2015/05/culvermunster
Bild: lastgasp.com

Die Familie Munster bekam gleich zwei Autos für ihre Comedy-Serie von George Barris gefertigt. Einerseits die Familienkutsche Munster Koach ...

george barris munster cars http://www.lastgasp.com/story/2015/05/culvermunster
Bild: lastgasp.com

... andererseits der Dragster Drag-U-La, ...

George Barris Drag-U-La coffin dragster from The Munsters TV show. https://s1.cdn.autoevolution.com/images/news/extraordinary-64-dragula-coffin-dragster-by-george-barris-could-be-yours-170782_1.jpg
Bild: autoevolution

... der von Grandpa Munster in einer berühmten Episode der Comedy-Serie gefahren wurde.

George Barris&#039; &quot;Drag-U-La&quot; from The Munsters TV series. https://www.drivingline.com/articles/george-barris-1925-2015-kustom-kulture-original/
Bild: drivingline.com

Weitere bekannte Film- und TV-Autos aus der Barris-Schmiede:

Alvin's Acorn

1965

Alvin&#039;s Acorn by George Barris https://mystarcollectorcar.com/five-more-obscure-draft-choices-for-george-barris-tv-custom-car-stars/
Bild: My Star Collector Car

Für die TV-Show «The Alvin and the Chipmunks Show» (1962–1965).

K.I.T.T.

1982

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: giphy

Yeah! Der Knight Industries Two Thousand aus «Knight Rider» (1982–1986).

The Car

1976

george barris batmobile black beauty green hornet the car cato the monkees voxmobile
bild: wikicommons

Das Monster-Auto aus dem gleichnamigen Horrorfilm aus dem Jahr 1977.

The Raiders Koach

1969

Raiders Koach for Paul Rever and the Raiders - by George Barris. https://www.hagerty.com/media/advice/piston-slap/piston-slap-whatever-happened-to-george-barris-raiders-coach/
Bild: hagerty

Hierbei handelt es sich um ein Promo-Fahrzeug der Rockband Paul Revere and the Raiders. Angetrieben wurde es von zwei (!) Pontiac-428-V8-Motoren, die nebeneinander im vorderen LKW-Teil montiert waren. Der Fahrer sass nicht vorn, sondern im hinteren Teil des Gespanns und steuerte das Fahrzeug über ein Hydrauliksystem. Ausserdem war das Gefährt mit einem kompletten VOX-Soundsystem ausgestattet, einschliesslich Orgel, Schlagzeug, Mikrofonen und Verstärkern, sodass die Band während der Fahrt live spielen konnte.

Ach, apropos VOX:

The Voxmobile

1967

george barris batmobile black beauty green hornet the car cato the monkees voxmobile
bild: The VOX Showroom

Hierbei handelte es sich um ein Hybrid aus einem leistungsstarken Hot Rod und einer mobilen Konzertbühne, die vom britischen Verstärker- und Instrumentenhersteller VOX als Promoauto genutzt wurde.

George Barris' war auch bekannt dafür, Spezialanfertigungen für Stars und Promis herzustellen. Zum Beispiel:

The Barrister

1979-1982

Barrister Custom 1969 corvette kustom auto retro design george barris https://www.mecum.com/lots/AZ0322-495628/1969-chevrolet-corvette-barrister-custom/
Bild: mecum

Luxus-Cabrio auf Basis einer Chevrolet Corvette, das für Promis wie Bo Derek oder Sammy Davis Jr. gebaut wurde.

«His and Hers» Custom Mustangs

1965

Ford pulled this pair of Mustang convertibles from the assembly line for the specific purpose of being customized for legendary entertainers Sonny and Cher. George Barris, the &quot;King of the Kustom ...
Bild: wired.com

Zwei personalisierte Ford Mustang Cabriolets für das Gesangsduo Sonny and Cher.

Ford pulled this pair of Mustang convertibles from the assembly line for the specific purpose of being customized for legendary entertainers Sonny and Cher. George Barris, the &quot;King of the Kustom ...
Bild: imago

Ja, Cher. Genau die Cher.

Sinatra's Zebra Mustang

1965

1965 Ford Mustang Zebra From Frank Sinatra Movie by George Barris https://americancarsandracing.com/2025/03/21/zebra-mustang-sinatra-film/
Bild: american cars and racing

Zwar wird Frank Sinatra gemeinhin mit diesem Auto in Verbindung gebracht, da es in seinem Film «Marriage on the Rocks» vorkam, doch eigentlich wurde es als Geschenk für seine Tochter Nancy Sinatra gebaut. Sowohl aussen als auch innen war es mit (falschen) Zebrafell-Panels verziert.

Travolta Fever

1979

george barris travolta fever dodge deoria
Bild: Pinterest

Tja. Wohl klar, für wen dieses Auto bestimmt war, oder? «Saturday Night Fever» und so ...

Zsa Zsa Gabors Rolls-Royce

1978

Rolls Royce Silver Cloud for Zsa Zsa Gabor by George Barris https://www.autowereld.nl/rolls-royce/silver-cloud/ii-sedanca-zsa-zsa-gabor-40860268/foto.html#foto-690715423
Bild: autowereld.nl

Für Hollywoodikone Zsa Zsa Gabor auf Basis eines 1961er-Rolls-Royce Silver Cloud gebaut.

Banacek AMX 400

1969

george barris amx 400 https://www.pinterest.com/pin/462463455457468184/
Bild: pinterest

Bereits 1969 von Barris als «Car of the Future»-Konzeptauto konstruiert, wurde es berühmt dank der Fernsehserie «Banacek» (1972–1974) mit George Peppard in der Hauptrolle.

Und nun zu einigen der wohl abgefahrensten George-Barris-Kreationen. Haha – abgefahren? Nun, fahrbar waren sie alle … theoretisch. Doch eher ging es darum, automobile Kunst zu schaffen. Showcars nannte man so was. Etwa:

Golden Sahara II

1958

George Barris Golden Sahara II https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Sahara_II
Bild: wikicommons

Ja, es hatte leuchtende Reifen! Halbtransparente Goodyear-Neothane-Reifen waren das, die von innen durch insgesamt 18 Glühbirnen beleuchtet wurden.

Snake Pit

1975

Snake Pit by George Barris https://www.thedrive.com/news/17462/the-750000-george-barris-snakepit-is-a-six-engined-land-speed-record-car-on-acid
Bild: The Drive

Angetrieben wurde dieses Ding von sechs (!) Cobra-Ford-351-V8-Motoren – deshalb der Name, «Schlangengrube».

Ala Kart

1957

http://www.vintagespeed.com.au/Images/Rodder%20Journal%20Posters/Poster%204.jpg George Barris Ala Kart 1929 Ford Roadster
Bild: vintagespeed.com.au

Die absolute Ikone der Kustom Kulture! Nicht nur wegen seines unvergleichlich detailverliebten Aufbaus, sondern nicht zuletzt wohl auch, weil es das erste Showcar war, das jemals als Plastikmodellbausatz herausgebracht wurde, und sich im ersten Jahr (1961) über eine Million Mal verkaufte.

Sidewinder

1975

George Barris&#039; &quot;Sidewinder&quot; https://autos.yahoo.com/classic-and-collector/articles/george-barris-wild-1975-sidewinder-200012944.html
Bild: barrisklassiks

Ein Trike, irgendwer? Oder lieber ...

XPAK 400 Hovercraft

1959

george barris bugs bunny X.P.A.C. 400 Luftkissenfahrzeug
Bild: Pinterest

Oh ja: Das war ein Luftkissenfahrzeug.

Fire Bug

1975

George Barris Fire Bug. Classic. https://barris.com/
Bild: barris.com

Super Van

1977

george barris supervan http://coffincorner.proboards.com/thread/16165/george-barris
Bild: coffincorner

Lil' Redd Wrecker

1974

Lil Red Wrecker George Barris pinterest
Bild: pinterest

Streng genommen handelt es sich bei diesem Abschlepp-Truck nicht um eine reine Barris-Konstruktion, da er das Original zwar erworben, es dann aber weiter umgebaut hat.

Ohnehin fungierte George Barris oftmals nicht als Konstrukteur, sondern quasi als Promoter befreundeter Custom-Builder, die noch so gerne von seinem Ruf und seinen Connections zum Showbiz profitieren wollten, um für ihre eigene Arbeit zu werben. Einige der bekanntesten dieser Showcars waren etwa …

Reisner Bathtub Buggy

1968

george barris bed buggy bathtub car jalopnik
Bild: jalopnik

Das ursprüngliche Design geht auf den befreundeten Autobauer Rob Reisner zurück. Barris vollendete das Werk dann und personalisierte es … mit einem WC als Fahrersitz. Perfekt – vor allem, wenn man bedenkt, dass gleich dahinter ein Chrysler Hemi V8 mit doppelter Aufladung sitzt.

Miller Bathtub Buggy

1969

http://jalopnik.com/5806445/bathtub-buggy-is-what-happens-when-you-mix-bathroom-fixtures-with-custom-cars Bathtub Buggy George Barris
Bild: jalopnik

Auch dieses Auto wurde nicht von Barris gebaut oder entworfen, sehr wohl aber von ihm promotet. Und ja, es war ein noch üppigeres Badezimmer-Auto ... weshalb Barris wohl dachte, man könnte sich thematisch in ein anderes Zimmer zurückziehen:

Bed Bug

1971

George Barris Bed Buggy custom car. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fbed-buggy-built-by-george-barris-v0-fe2dcijq9kx91.jpg%3Fwidth%3D792%26format%3Dpjpg%26auto%3Dwebp%26s%3D ...
Bild: reddit

Anstelle herkömmlicher Autositze sassen Fahrer und Beifahrer auf einer Leopardenfell-Matratze. Für den Antrieb sorgte ein vollständig verchromter Chevrolet-Corvair-Motor im Heck.

Pizza Wagon

1969

http://bangshift.com/bangshift1320/bangshift-2013-photo-highlight-reel-scott-liggetts-big-year-of-shows-races-bonneville-and-cruising-across-the-country/ george barris red baron pizza wagon
Bild: bangshift.com

The Red Baron

1969

George Barris Red Baroni Kustom Kar https://m.roadkillcustoms.com/wp-content/uploads/2019/03/Life-Size-Hot-Wheels-Cars-The-Red-Baron.jpg
Bild: roadkill customs

Oh ja. Deutsche Pickelhaube aus dem Ersten Weltkrieg.

Milk Truck

1964

Milk Wagon, George Barris http://www.barrett-jackson.com/Archive/Event/Item/1965-CUSTOM-BUILT-MILK-TRUCK-137932
bild: barret jackson

Ach ja: Was fuhr George Barris eigentlich selbst? So als Alltagsauto?



Ta-daaaa:

George Barris' persönlicher Ferrari 308 GTS

1978

George Barris&#039; personal Ferrari 308 GTS from 1978. Customised, of course. Albeit not as heavily as some of his more outrageous creations. https://medium.com/motorious/midas-touch-george-barris-pe ...
Bild: medium.com

Modifiziert, natürlich ... wenn auch nicht so krass wie die meisten seiner Kreationen.

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