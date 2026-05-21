Von Batmobile bis ... Badewannen-Mobil? Die krassen Autos von George Barris

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Was haben das Batmobile, K.I.T.T. und die Autos der Familie Munster gemeinsam?

Alle wurden sie vom selben exzentrischen Autokonstrukteur entworfen und gefertigt. Gestatten – George Barris.

Bild: AP

George Barris begann bereits in der Highschool zusammen mit seinem Bruder Sam, Autos zu modifizieren. Das allererste Auto der Gebrüder Barris – ein 1925er-Buick – entstand im Jahr 1938, als George gerade mal 13 Jahre alt war. Das Auto war ein Geschenk seiner Mutter als Dank dafür gewesen, dass er in ihrem griechischen Restaurant ausgeholfen hatte.

Der Buick gilt somit als allererstes Barris Custom Car, und obwohl die Brüder noch jung waren und noch am Lernen und Improvisieren, wies das Auto dennoch Eigenheiten auf, die den späteren Barris-Stil prägen sollten. So wurde etwa die Karosserie gestrafft und mit einer auffälligen orange-blau gestreiften Lackierung versehen. Berühmterweise nahm George die goldfarbenen Knöpfe von den Küchenschränken seiner Mutter ab, um sie als Akzente im Kühlergrill des Autos zu verwenden.

Zehn Jahre später, anno 1948, meldete Barris Kustoms, wie das Unternehmen nun hiess (ja, mit «k» – weshalb man heute noch von «Kustom Kar Kulture» spricht) ein modifiziertes Buick-Cabrio bei der ersten Hot Rod Exposition Show in Los Angeles an, wo es prompt den ersten Preis gewann.

Dessen Designmerkmale prägen Custom Cars bis heute: etwa das «chopped top» (George senkte die Dachlinie ab, um ein schlankeres, aggressiveres Profil zu erzielen), ein tiefer Metallic-Lack, der in der Sonne schimmerte, «shaved bodywork» (alle Chromleisten und Türgriffe wurden entfernt) und vieles mehr.

Ein paar Jahrzehnte später konnte George Barris LLC einen beeindruckenden Katalog von legendären TV- und Filmautos, Sonderanfertigungen für Prominente und wunderbar quirligen Showcars vorweisen, die bis heute Kultstatus geniessen. Hier eine Auswahl:

The Batmobile

1965

Bild: boldride

Für die kultige TV-Serie, die von 1966 bis 1968 lief – und immer noch das coolste Batmobile aller Zeiten. Keine Debatte.

The Munsters Cars

1964

Die Familie Munster bekam gleich zwei Autos für ihre Comedy-Serie von George Barris gefertigt. Einerseits die Familienkutsche Munster Koach ...

... andererseits der Dragster Drag-U-La, ...

... der von Grandpa Munster in einer berühmten Episode der Comedy-Serie gefahren wurde.

Weitere bekannte Film- und TV-Autos aus der Barris-Schmiede:

Alvin's Acorn

1965

Für die TV-Show «The Alvin and the Chipmunks Show» (1962–1965).

K.I.T.T.

1982

Yeah! Der Knight Industries Two Thousand aus «Knight Rider» (1982–1986).

The Car

1976

bild: wikicommons

Das Monster-Auto aus dem gleichnamigen Horrorfilm aus dem Jahr 1977.

The Raiders Koach

1969

Hierbei handelt es sich um ein Promo-Fahrzeug der Rockband Paul Revere and the Raiders. Angetrieben wurde es von zwei (!) Pontiac-428-V8-Motoren, die nebeneinander im vorderen LKW-Teil montiert waren. Der Fahrer sass nicht vorn, sondern im hinteren Teil des Gespanns und steuerte das Fahrzeug über ein Hydrauliksystem. Ausserdem war das Gefährt mit einem kompletten VOX-Soundsystem ausgestattet, einschliesslich Orgel, Schlagzeug, Mikrofonen und Verstärkern, sodass die Band während der Fahrt live spielen konnte.

Ach, apropos VOX:

The Voxmobile

1967

Hierbei handelte es sich um ein Hybrid aus einem leistungsstarken Hot Rod und einer mobilen Konzertbühne, die vom britischen Verstärker- und Instrumentenhersteller VOX als Promoauto genutzt wurde.

George Barris' war auch bekannt dafür, Spezialanfertigungen für Stars und Promis herzustellen. Zum Beispiel:

The Barrister

1979-1982

Luxus-Cabrio auf Basis einer Chevrolet Corvette, das für Promis wie Bo Derek oder Sammy Davis Jr. gebaut wurde.

«His and Hers» Custom Mustangs

1965

Zwei personalisierte Ford Mustang Cabriolets für das Gesangsduo Sonny and Cher.

Bild: imago

Ja, Cher. Genau die Cher.

Sinatra's Zebra Mustang

1965

Zwar wird Frank Sinatra gemeinhin mit diesem Auto in Verbindung gebracht, da es in seinem Film «Marriage on the Rocks» vorkam, doch eigentlich wurde es als Geschenk für seine Tochter Nancy Sinatra gebaut. Sowohl aussen als auch innen war es mit (falschen) Zebrafell-Panels verziert.

Travolta Fever

1979

Tja. Wohl klar, für wen dieses Auto bestimmt war, oder? «Saturday Night Fever» und so ...

Zsa Zsa Gabors Rolls-Royce

1978

Für Hollywoodikone Zsa Zsa Gabor auf Basis eines 1961er-Rolls-Royce Silver Cloud gebaut.

Banacek AMX 400

1969

Bereits 1969 von Barris als «Car of the Future»-Konzeptauto konstruiert, wurde es berühmt dank der Fernsehserie «Banacek» (1972–1974) mit George Peppard in der Hauptrolle.

Und nun zu einigen der wohl abgefahrensten George-Barris-Kreationen. Haha – abgefahren? Nun, fahrbar waren sie alle … theoretisch. Doch eher ging es darum, automobile Kunst zu schaffen. Showcars nannte man so was. Etwa:

Golden Sahara II

1958

Bild: wikicommons

Ja, es hatte leuchtende Reifen! Halbtransparente Goodyear-Neothane-Reifen waren das, die von innen durch insgesamt 18 Glühbirnen beleuchtet wurden.

Snake Pit

1975

Angetrieben wurde dieses Ding von sechs (!) Cobra-Ford-351-V8-Motoren – deshalb der Name, «Schlangengrube».

Ala Kart

1957

Die absolute Ikone der Kustom Kulture! Nicht nur wegen seines unvergleichlich detailverliebten Aufbaus, sondern nicht zuletzt wohl auch, weil es das erste Showcar war, das jemals als Plastikmodellbausatz herausgebracht wurde, und sich im ersten Jahr (1961) über eine Million Mal verkaufte.

Sidewinder

1975

Ein Trike, irgendwer? Oder lieber ...

XPAK 400 Hovercraft

1959

Oh ja: Das war ein Luftkissenfahrzeug.

Fire Bug

1975

Super Van

1977

Lil' Redd Wrecker

1974

Streng genommen handelt es sich bei diesem Abschlepp-Truck nicht um eine reine Barris-Konstruktion, da er das Original zwar erworben, es dann aber weiter umgebaut hat.

Ohnehin fungierte George Barris oftmals nicht als Konstrukteur, sondern quasi als Promoter befreundeter Custom-Builder, die noch so gerne von seinem Ruf und seinen Connections zum Showbiz profitieren wollten, um für ihre eigene Arbeit zu werben. Einige der bekanntesten dieser Showcars waren etwa …

Reisner Bathtub Buggy

1968

Das ursprüngliche Design geht auf den befreundeten Autobauer Rob Reisner zurück. Barris vollendete das Werk dann und personalisierte es … mit einem WC als Fahrersitz. Perfekt – vor allem, wenn man bedenkt, dass gleich dahinter ein Chrysler Hemi V8 mit doppelter Aufladung sitzt.

Miller Bathtub Buggy

1969

Auch dieses Auto wurde nicht von Barris gebaut oder entworfen, sehr wohl aber von ihm promotet. Und ja, es war ein noch üppigeres Badezimmer-Auto ... weshalb Barris wohl dachte, man könnte sich thematisch in ein anderes Zimmer zurückziehen:

Bed Bug

1971

Anstelle herkömmlicher Autositze sassen Fahrer und Beifahrer auf einer Leopardenfell-Matratze. Für den Antrieb sorgte ein vollständig verchromter Chevrolet-Corvair-Motor im Heck.

Pizza Wagon

1969

The Red Baron

1969

Oh ja. Deutsche Pickelhaube aus dem Ersten Weltkrieg.

Milk Truck

1964

Ach ja: Was fuhr George Barris eigentlich selbst? So als Alltagsauto?







Ta-daaaa:

George Barris' persönlicher Ferrari 308 GTS

1978

Modifiziert, natürlich ... wenn auch nicht so krass wie die meisten seiner Kreationen.