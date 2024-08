Kategorie: Reisen, 3. Platz Name: Ballon über Városliget Handy: iPhone 15 Pro Max

Kategorie: Reisen, 2. Platz Name: - Handy: iPhone 13 Pro

Kategorie: Reisen, 1. Platz Name: Sahara-Surfen Handy: iPhone 13 Pro

Kategorie: Stillleben, 3. Platz Name: Durchgezogene Streifen Handy: iPhone 12 Pro

Kategorie: Stillleben, 2. Platz Name: Pink Pathway Handy: iPhone 15 Pro Max

Kategorie: Stillleben, 1. Platz Name: Süße Sommeraufnahme Handy: iPhone 15 Pro Max

Kategorie: Portrait, 3. Platz Name: Der Gaddi-Junge und seine Ziege Handy: iPhone SE

Kategorie: Portrait, 2. Platz Name: Pilgeraufnahme Handy: iPhone X

Kategorie: Portrait, 1. Platz Name: Grace Handy: iPhone X

Kategorie: Menschen, 3. Platz Name: - Handy: iPhone XS

Kategorie: Menschen, 2. Platz Name: Schutz vor dem Sturm Handy: iPhone 12 Pro

Kategorie: Menschen, 1. Platz Name: Oompa Loompa Handy: iPhone 6S

Kategorie: Andere, 3. Platz Name: Aufsteigende Handy: iPhone 14 Pro Max

Kategorie: Andere, 2. Platz Name: Riesiges Magenta vs. Farbverlaufsblau Handy: iPhone 15 Pro Max

Kategorie: Andere, 1. Platz Name: Was beschäftigt dich? Handy: iPhone 7

Kategorie: Natur, 3. Platz Name: Winterreflexionen Handy: iPhone 15 Pro Max

Kategorie: Natur, 2. Platz Name: Geist in Ruhe Handy: iPhone 12 Pro Max

Kategorie: Natur, 1. Platz Name: Strom Handy: iPhone 15 Pro

Kategorie: Lifestyle, 3. Platz Name: Ballon-Kopfschuss Handy: iPhone 13 Pro Max

Kategorie: Lifestyle, 2. Platz Name: Drachenfest Handy: iPhone 11

Kategorie: Lifestyle, 1. Platz Name: Rettungsschwimmer-Camp Handy: iPhone 11 Pro Max

Kategorie: Landschaft, 3. Platz Name: Schneebedeckte Wellen Handy: iPhone 13 Pro Max

Kategorie: Landschaft, 2. Platz Name: Halbe Sachen Handy: iPhone 12 Pro Max

Kategorie: Landschaft, 1. Platz Name: Nachthimmel über Lake Tekapo Handy: iPhone 15 Pro Max

Kategorie: Städte, 3. Platz Name: Fahrradwald Handy: iPhone X

Kategorie: Städte, 2. Platz Name: Retro unter der Lampe Handy: iPhone X

Kategorie: Städte, 1. Platz Name: Paradiesaufnahme Handy: iPhone 15 Pro Max

Kategorie: Kinder, 3. Platz Name: Ich hasse Töpfchentraining Handy: iPhone 13

Kategorie: Kinder, 2. Platz Name: Geflügelte Augen Handy: iPhone 12 Pro Max

Kategorie: Kinder, 1. Platz Name: Auf der Schaukel der Kindheit Handy: iPhone 11

Kategorie: Architektur, 3. Platz Name: In der Alhambra Handy: iPhone 11 Pro

Kategorie: Architektur, 2. Platz Name: Neuer Zollhof Handy: iPhone 13 Pro

Kategorie: Architektur, 1. Platz Name: Eingang zum Fancy Land Handy: iPhone 12 Pro Max

Kategorie: Tiere, 3. Platz Name: George liebt Pommes Handy: iPhone 13

Kategorie: Tiere, 2. Platz Name: Mutter und Sohn Handy: iPhone 15 Pro Max

Kategorie: Tiere, 1. Platz Name: Jäger, Pferd und Jagdhunde Handy: iPhone 7 Plus

Kategorie: Abstrakt, 3. Platz Name: Abgerundet Handy: iPhone 11 Pro

Kategorie: Abstrakt, 2. Platz Name: Eine andere Welt Handy: iPhone 15 Pro Max

Kategorie: Abstrakt, 1. Platz Name: Pita Pinta Handy: iPhone 14 Pro Max

Kategorie: Fotografin des Jahres, 3. Platz Name: - Handy: iPhone 14

Kategorie: Fotografin des Jahres, 2. Platz Name: Schülerinnen und Schüler Handy: iPhone 15 Pro

Kategorie: Fotograf des Jahres, 1. Platz Name: Rettungsschwimmer-Camp Handy: iPhone 11 Pro Max

Kategorie: Gewinnerin des Hauptpreises Name: Junge trifft Hai Handy: iPhone 15 Pro Max

Die Fotos sind unterteilt in den Kategorien «Beste Fotografinnen und Fotografen», «Abstrakt», «Tiere», «Architektur», «Kinder», «Städte», «Landschaft», «Lifestyle», «Natur», «Andere», «Menschen», «Portrait», «Stillleben» und «Reisen». Zudem erhielt das beste Foto die Auszeichnung «Gewinnerin des Hauptpreises».

Mittlerweile braucht man für gute Bilder gar keine richtige Kamera mehr, mit dem Handy geht das genau so gut. Der Beweis liefern die besten Bilder des iPhone Photography Awards (IPPAWARDS).

