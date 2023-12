Es muss wohl wirklich gut sein: Baldur's Gate 3. Bild: larian games

«Baldur's Gate 3» ist das Videospiel des Jahres

Das Computer-Rollenspiel «Baldur's Gate 3» ist zum Game des Jahres gekürt worden. Auch in anderen Kategorien räumte der Titel ab.

Steve Haak / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Wenig überraschend ist der Rollenspiel-Hit «Baldur's Gate 3» zum Videospiel des Jahres ernannt worden. Bei einer mit vielen Stars gespickten Gala zur Verleihung der Game Awards 2023 räumte das Spiel der belgischen Larian Studios in Los Angeles den Hauptpreis ab.

Aber auch in anderen Kategorien wurde das Spiel zum Gewinner gekürt. «Baldur's Gate 3» erreichte den ersten Platz in den Bereichen Multiplayer-Spiel, Rollenspiel und «Best Community Support».

Baldur's Gate 3 spielt in einer Fantasiewelt von Hexen, Feen, Elfen, Zwergen und ähnlichen Fabelwesen, in der die Mitspieler in ihre ganz persönliche Rolle schlüpfen können.

Spiel wurde unter schwierigen Umständen entwickelt

«Das Team von Larian hat sechs Jahre lang seine Herzen und seine Seelen für dieses Spiel gegeben, manchmal unter sehr schwierigen Umständen», sagte Unternehmenschef Swen Vincke bei der Entgegennahme des Preises.

«Baldur's Gate 3» sei während der Corona-Zeit entwickelt worden, sagte Vincke, der für seinen Auftritt eine Rüstung anhatte, die einer der Charaktere des Spiels trägt.

In den anderen Kategorien wie «Bestes Action-Adventure» oder «Beste Geschichte» gewannen Videospiele wie «Alan Wake 2» und «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom».

«Baldur's Gate 3» ab sofort auch für die Xbox Series X undS

Die Game Awards gelten als weltweit wichtigste Preise der Spiele-Branche. An der Zeremonie in Los Angeles nahmen unter anderem die Hollywoodstars Matthew McConaughey und Timothée Chalamet teil.

Nach der Veranstaltung machten die Larian Studios noch eine überraschende Ankündigung: «Baldur's Gate 3» ist ab sofort auch für Besitzer der Xbox Series X und S verfügbar. Bislang war der Titel nur auf dem PC und der Playstation 5 spielbar.

(t-online)