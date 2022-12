Bildunterschrift blabla text text Bild: watson/Shutterstock

Zocker aufgepasst: Welches sind die bislang meistverkauften Games?

Liebe Quizzticle-Klasse

Dieses Jahr (eigentlich sogar diese Woche) wurde «Elden Ring» des japanischen Studios From Software zum Game of the Year gekürt. Zur Auswahl standen unter anderem auch «God of War: Ragnarök» und Katzen-Abenteuer «Stray». Aber nur das neuste Juwel der Macher der «Dark Souls»-Reihe konnte sich den prestigeträchtigen Titel sichern.

Solche Nominierungen und Preise sind ja schön und gut, aber den Entwickler (und vor allem den Publisher) interessiert hauptsächlich etwas: die Verkaufszahlen. Kann Elden Ring da mit den GOATs der Industrie mithalten?

Wohl kaum, denn bis November wurden laut Statista «nur» 18 Millionen Kopien verkauft. Das ist, objektiv betrachtet, natürlich wahnsinnig viel, aber zum Vergleich: Platz 13 auf unserer Liste wurde 40 Millionen mal gekauft. Wo wir dann auch schon beim Thema wären: Kennst du die 13 meistverkauften Games?

Und so geht's:

Nenne die 13 Games, die bisher am häufigsten verkauft worden sind.

Wichtig: Es werden Verkäufe auf sämtlichen Plattformen (PC, Mobile, Konsolen etc.) gewertet.

Wer keine aktuellen Zahlen vorweisen kann, schafft es nicht auf die Liste (gell, Call of Duty und Skyrim).

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

