VAE verbannt «Eternals» +++ «Simpsons» als Krimi +++ Gal Gadot spielt böse Stiefmutter

Jared Leto spielt in «Morbius» das «Batman»-Pendant bei Marvel, «Die Simpsons» werden zum Krimi und «Eternals» wird in Saudi-Arabien verbannt.

Daniel Dae Kim sichert sich eine Rolle in der Serie «Avatar: The Last Airbender»

Daniel Dae Kim wurde durch seine Rollen in «Lost» und «Hawaii Five-0» bekannt. Bild: keystone

Dass «Avatar: The Last Airbender» als Serie verfilmt werden soll, ist bereits länger bekannt. News sind allerdings, dass Daniel Dae Kim (spielte in «Lost» und «Hawaii Five-0»), die Rolle von Ozai übernimmt. Das schreibt das US-Magazin Variety. Ozai ist der tyrannische Herrscher über die Feuernation. Sein Ziel ist es aber auch, Herrscher der ganzen Welt zu werden und dafür geht er über Leichen.

Die Verfilmung der Animationsserie wurde 2018 von Netflix bestellt.

Ozari aus der Animationsserie «Avatar: The Last Airbender». Bild: avatar-wiki

Trailer für «Morbius»

Morbius vermischt die Linie zwischen Gut und Böse. Auf der einen Seite möchte er seine neu gewonnen Kräfte dafür brauchen, den Menschen zu helfen. Andererseits ist er nicht immer stark genug, das Böse, das in ihm lodert, zu unterdrücken. Die Hauptrolle in Marvels «Morbius» spielt Jared Leto.

«Morbis» kommt im Januar in die Kinos.

Gal Gadot ist die böse Stiefmutter in «Schneewittchen»

Bild: keystone

Das Märchen «Schneewittchen und die sieben Zwerge» wird verfilmt. Nun ist bekannt geworden, dass Gal Gadot (spielt im gleichnamigen Film «Wonderwoman») die Rolle der bösen Stiefmutter übernehmen soll.

Rachel Zegler spielt das Schneewittchen. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen.

Rachel Zegler spielt in der gleichnamigen Verfilmung das Schneewittchen. Bild: keystone

«Die Simpsons» wird zum Krimi

«A Serious Flanders» ist eine zweiteilige Folge der Simpsons, in der es um Mord und Totschlag geht. Laut Variety ist die Doppelfolge inspiriert von «Fargo».

Der Beschrieb der ersten Folge lautet wie folgt:

«Als ein skrupelloser Schuldeneintreiber nach Springfield kommt, wird das Leben von Homer und Ned in die kunstvoll gewalttätige Welt des Prestigefernsehens hineingezogen.»

Und für die zweite Folge:

«Uff-da! Für Ned und Homer wird es in diesem SIMPFLIX-Prestigekrimi von schlecht zu verdammt schlecht.»

Beide Folgen werden noch im November ausgestrahlt.

Sofia Vergara spielt eine Drogenbaronin

Sofia Vergara ist bekannt für ihre Rolle in «Modern Family». Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Laut Variety spielt Sofia Vergara in einer kommenden Netflix-Mini-Serie eine Drogenbaronin. Die Serie heisst «Griselda» und basiert auf einer wahren Geschichte. Griselda Balnco war in den 1970er und 1980er Jahren eine berüchtigte Drogenschmugglerin. Sie arbeitete für das kolumbianische Medellin-Kartell, das von Pablo Escobar geführt wurde. Griselda wuchs in Kolumbien auf, lebte später in den USA, von wo sie auch die Drogengeschäfte abwickelte.

Obwohl diverse Mitglieder des «Narcos»-Teams an «Griselda» arbeiten, soll es kein Spin-off der Serie werden. Insgesamt sind sechs Episoden geplant. Vergara spielt nicht nur die Hauptrolle, sie agiert auch als Regisseurin.

Wann «Griselda» auf Netflix verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

Trailer für Animationsfilm «Lightyear»

Der Animationsfilm «Lightyear» handelt von Buzz Lightyear und zeigt seine Abenteuer im Weltall. Chris Evans leiht Buzz Lightyear seine Stimme.

«Lightyear» kommt im Sommer 2022 in die Kinos.

«Ciao Alberto» – Kurzfilm-Spin-off von «Luca»

Nach «Luca» kommt das Spin-off «Ciao Alberto». Luca musste zurück zur Schule, während sein Freund Alberto sein neues Leben in Portorosso geniesst.

Der Kurzfilm ist ab dem 12. November 2021 auf Disney Plus verfügbar.

Saudi-Arabien verbannt «Eternals» wegen Kussszene

Achtung, kleiner Spoiler: In «Eternals» gibt es eine kurze Kussszene von einem gleichgeschlechtlichen Paar. The Hollywood Reporter schreibt nun, dass aufgrund dieser Szene der neuste MCU-Film in Saudi-Arabien, Kuawait und Qatar verbannt wurde. Die Länder verlangten, dass Disney diese Szene rausschneidet, wozu sie nicht zustimmten.

