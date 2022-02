Geek News

«Halo»-Trailer ++ «Hocus Pocus 2» kommt an Halloween ++ «Percy Jackson»-Serie bestätigt

Der erste Trailer für die «Halo»-Serie ist da. Ausserdem schnappt sich Netflix die Neuverfilmung von «Masters of the Universe» und gibt die Besetzung für He-Man bekannt.

Diese Woche in den Geek News: Sony kauft die Produktionsfirma Bungie, die Games wie «Destiny» und «Halo» produziert. Apropos «Halo»: Der Trailer für die Verfilmung ist da. Ausserdem: Die Hexen von «Hocus Pocus» kommen an Halloween zurück.

Alle Geek News im Überblick:

Netflix schnappt sich «Masters of the Universe»-Verfilmung

Eigentlich hätte Sony die Neuverfilmung von «Masters of the Universe» produzieren sollen. Nun landet das Projekt bei Netflix. Einzig in China wird Sony weiterhin die Rechte behalten, da Netflix in diesem Land nicht präsent ist.

«Masters of the Universe: Revelation» (2021). Bild: netflix

Die Geschichte der «Masters of the Universe» dreht sich um einen Waisen namens Adam, der entdeckt, dass er ein Prinz ist. Er ist dazu bestimmt, der Retter eines weit entfernten Landes zu sein. Um seine neue Heimat vor dem bösen Skeletor zu retten, muss er in kürzester Zeit lernen, wie er seine Kräfte einsetzen kann.

In der Neuverfilmung soll Adam (He-Man) den Planeten Eternia gegen Skeletor verteidigen und die Geheimnisse von Grayskull bewahren.

Schauspieler Kyle Allen (bekannt aus «West Side Story») spielt die Rolle des Helden He-Man. Weitere Cast-Mitglieder sind noch nicht bekannt. Die Neuverfilmung ist für den Sommer 2022 angekündigt.

Kyle Allen. Bild: shutterstock

Von «Masters of the Universe» gibt es bereits mehrere Adaptionen – nicht zuletzt eine von Netflix selbst («Masters of the Universe: Revelation»), von der der zweite Teil 2021 herausgekommen ist.

Sony kauft Gamehersteller von «Halo» und «Destiny»

Sony hat angekündigt, dass sie den Game-Hersteller Bungie für 3,6 Milliarden Dollar kaufen. Bungie ist die Firma hinter Games wie «Halo» und «Destiny». Die Firma soll weiterhin unabhängig, aber als Tochtergesellschaft von Sony Interactive Entertainment tätig sein. Durch die Vereinbarung erhält die Sony-Spielabteilung Zugang zu Bungies «Weltklasse-Ansatz für Live-Game-Services und Technologie-Know-how», so Sony.

Bild: Sony Interactive Entertainment

Bungie konzentriert sich zurzeit auf die Erweiterung des «Destiny»-Universums. Das «Halo»-Franchise wird derzeit von 343 Industries, einem Unternehmen von Microsoft, als Teil der Xbox Game Studios entwickelt.

Tom Holland und Florence Pugh sprachen über ein Crossover

«Spider-Man»-Star Tom Holland sprach mit der Yelena-Darstellerin Florence Pugh über ein mögliches Yelena-Belova- / Spider-Man-Crossover. Im Interview mit BBC sagt Holland: «Es ist den hohen Bossen noch nicht vorgeschlagen worden, aber Florence und ich haben definitiv darüber gesprochen, und hoffentlich können wir das eines Tages verwirklichen.»

Tom Holland als Spider-Man und Florence Pugh als Yelena Belova. Bild: sony/disney plus/marvel

Im Vertrag mit Sony steht, dass Tom Holland noch in mindestens einem Marvel-Projekt vorkommt. Die Zukunft von Spider-Man ist allerdings noch unklar. Durch die grosse Popularität des Charakters Yelena («Black Widow», «Hawkeye») wäre dieses Crossover definitiv ein Fan-Service.

Jorja Fox kehrt nicht zu «CSI: Vegas» zurück

Jorja Fox (zweite von links) spielt die Ermittlerin Sara Sidle in «CSI: Den Tätern auf der Spur». William Peterson spielt Gil Grissom (zweiter von rechts). Bild: cbs

«CSI: Vegas» ist die Fortsetzung der Krimiserie «CSI: Den Tätern auf der Spur». Nun hat die Schauspielerin Jorja Fox (spielt Sara Sidle) bekannt gegeben, dass sie bei der zweiten Staffel des Revivals nicht mehr dabei sein wird.

Sie fällte diesen Entscheid, weil William Peterson (spielt Gil Grissom) nicht mehr dabei sein wird. Er wurde wegen Erschöpfung hospitalisiert. Auch wenn Peterson in der zweiten Staffel nicht mehr vor der Kamera steht, wird er weiterhin als Produzent agieren.

Für Fox ist «CSI» eine Liebesgeschichte. «Ich persönlich kann Sara und Grissom einfach nicht wieder trennen. [...] Wo auch immer sie hingehen, sie gehören zusammen», so Fox auf ihrem Twitter-Account.

«Hallo, ihr #CSI-Fans! Nach reichlicher Überlegung habe ich mich entschlossen, nicht bei ‹CSI: Vegas› mitzumachen. Für mich ist ‹CSI› immer eine Liebesgeschichte gewesen. Die Geschichte, dass Menschen auch an den dunkelsten Orten und Zeiten Liebe finden können.»

«Hocus Pocus 2» ist bestätigt für Halloween 2022

Knapp 30 Jahre, nachdem «Hocus Pocus» (1993) herauskam, kommt nun die Fortsetzung. Die Dreharbeiten für «Hocus Pocus 2» sind abgeschlossen. Dies hat Produzent Adam Shankman auf Instagram verkündigt.

Winnie, Sarah und Mary Sanderson werden von den ursprünglichen Darstellerinnen gespielt: Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy. Doug Jones kommt ebenfalls als der Zombie Billy Butcherson zurück.

In der Fortsetzung der Hexen-Komödie sind die drei jungen Frauen Izzy, Becca und Cassie zurück in einem modernen Salem. Sie müssen die drei Kinderfresserinnen (Winnie, Sarah und Mary Sanderson) von deren Machenschaften abhalten.

Die Hexen Mary, Winnie und Sarah Sanderson. Bild: disney+

Shankman schreibt, dass «Hocus Pocus 2» an Halloween 2022 auf Disney Plus verfügbar sein wird.

Trailer für «Halo»-Serie ist da

Paramount hat den Trailer für die Game-Verfilmung von «Halo» veröffentlicht. Auch wenn die Serie auf dem Videospiel basiert, folgt sie einer anderen Zeitachse, der sogenannten «Silver Timeline».

Auf der offiziellen «Halo Waypoint»-Webseite wird die «Silver Timeline» wie folgt erklärt:

«‹Silver› ist der Name des zentralen Spartan-Fireteams und natürlich auch eine Anspielung auf den ‹Silver Screen›. Die ‹Silver Timeline› ist eine einzigartige Vision des ‹Halo›-Universums, die viele Schlüsselelemente des Kernkanons, der letzten zwei Jahrzehnte, enthält. Diese Timeline hat aber relevante kontextuelle und erzählerische Details, die in einer Weise abweichen, die für die Erzähl-Möglichkeiten des TV-Mediums angemessen und notwendig ist.

Sprich: Die Geschichte des Games wurde so abgeändert, dass sie in einer Fernsehserie erzählt werden kann. Es werden zwei sehr ähnliche, aber schlussendlich getrennte Geschichten sein, dessen Charaktere und Hauptereignisse sich überschneiden.

Trailer

Besetzung

Pablo Schreiber: Master Chief

Jen Taylor: Cortana

Natascha McElhone: Dr. Catherine Halsey

Bokeem Woodbine: Soren-066

Shabana Azmi: Admiral Margaret Parangosky

Yerin Ha: Quan Ah

Charlie Murphy: Makee

Disney Plus gibt grünes Licht für «Percy Jackson»-Serie

«Das Warten hat ein Ende, Halbgötter», begrüsst der «Percy Jackson»-Autor Rick Riordan seine Fans auf Twitter. In der Videobotschaft sagt er weiter:

«Ich freue mich sehr, euch als Erster mitteilen zu können, dass ‹Percy Jackson and the Olympians› wirklich und mit Sicherheit auf eure Bildschirme kommen wird. Die lieben Leute von Disney Plus haben uns grünes Licht gegeben.» Rick Riordan

Die Bücher wurden bereits 2011 («Percy Jackson – Diebe im Olymp») und 2013 («Percy Jackson 2 – Im Bann des Zyklopen») verfilmt. Die beiden Filme – mit Logan Lerman in der Hauptrolle – kamen bei den Fans aber nicht besonders gut an.

Eine Neuverfilmung der Young-Adult-Bücher ist schon seit zwei Jahren im Gespräch. Riordan wird am Drehbuch der ersten Folge mitarbeiten. Die Besetzung ist noch nicht bekannt.

Die Fantasy-Serie ist für 2023 angekündigt.