Livestreams von Raketenstarts: NASA+ kommt diesen Sommer zu Netflix

NASA+ wird diesen Sommer auf Netflix verfügbar sein. Bild: nasa

NASA+ kommt diesen Sommer zu Netflix

Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde hat ihre Zusammenarbeit mit der Streaming-Plattform Netflix verkündet.

Mehr «Leben»

Du möchtest live mitverfolgen, wie eine Rakete startet? Dies ist bald möglich, und zwar auf der Streaming-Plattform Netflix. Am Montag hat die NASA ihre Zusammenarbeit mit dem Streaming-Riesen verkündet. Ab Sommer wird das Live-Programm NASA+ auf Netflix verfügbar sein. Die Zuschauer seien so ein Stück weit näher am Weltraum.

Gestreamt werden können gemäss der offiziellen Meldung der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde Raketenstarts, Weltraumspaziergänge von Astronauten, Missionsberichte und Live-Ansichten der Erde von der Internationalen Raumstation aus.

«Der National Aeronautics and Space Act von 1958 fordert uns auf, unsere Geschichte der Weltraumforschung mit einem möglichst breiten Publikum zu teilen», wird Rebecca Sirmons, General Managerin von NASA+, in der Meldung zitiert. «Gemeinsam setzen wir uns für ein Goldenes Zeitalter der Innovation und Erforschung ein – und inspirieren neue Generationen – bequem von der Couch oder bequem vom Smartphone aus», führte sie weiter aus.

Publikum von über 700 Millionen Menschen

Durch diese Partnerschaft werde die Arbeit der NASA in den Bereichen Wissenschaft und Forschung noch zugänglicher. Erreicht werden kann ein weltweites Publikum in einer modernen Medienlandschaft. Bei Netflix gibt es über 700 Millionen potenzielle Streamer.

Das Ziel sei es auch, möglichst viele Menschen über Video, Audio, soziale Medien und Live-Events zu erreichen.

NASA+ ist weiterhin kostenlos und ohne Werbung über die NASA-App und auf der Website der Agentur verfügbar, im Gegensatz zu Netflix, das mit monatlichen Kosten verbunden ist.

(kek)