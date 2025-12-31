Deswegen trägt man zu Silvester rote Unterwäsche

Rund um die Feiertage gibt es die verrücktesten Bräuche. Einer davon besagt, dass du zu Silvester rote Unterwäsche tragen solltest. Warum, erfährst du hier.

Lena Breuer / watson.de

Zum Jahreswechsel kannst du grundsätzlich mit Temperaturen rechnen, die irgendwo rund um den Gefrierpunkt liegen. Wer also in Deutschland feiert, wird sich draussen eher mit Mantel und Handschuhen fortbewegen.

Der Waschtag ist zu lange her, jetzt müssen die Dessous getragen werden. Bild: www.imago-images.de

Dennoch gilt auch hierzulande für einige der Brauch, zu Silvester rote Unterwäsche zu tragen – obwohl die (fast) niemand sehen kann. Wo die Angewohnheit herkommt, was sie bezwecken soll und ob sie wirklich hilfreich ist, liest du bei watson.

Angebliche Wirkung des Brauchs

Die rote Unterwäsche zum Jahreswechsel soll nicht (nur) aus modischen Gründen getragen werden, sie verfolgt einen bestimmten Zweck.

Personen, die bei dem Brauch mitmachen, erhoffen sich davon vorwiegend Liebe im neuen Jahr, aber auch Glück, Erfolg, Gesundheit und Leidenschaft werden versprochen.

Woher kommt der Brauch?

Woher der Brauch kommt, ist nicht abschliessend geklärt. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass er sich schon in der römischen Kaiserzeit unter Kaiser Augustus durchgesetzt hat.

Auch in China steht Rot als Farbe für Glück und Wohlstand. Heute ist die rote Unterwäsche zum Jahreswechsel vorwiegend in China, Italien, Spanien und Mexiko verbreitet.

In China symbolisiert die Farbe Rot Glück. Bild: keystone

Das gilt es zu beachten

Einfach nur rote Unterwäsche anzuziehen, ist laut Ursprung des Brauchs aber noch keine Lösung: Es gibt Einschränkungen bei dem Aberglauben.

Die Unterwäsche muss ein Geschenk sein, du darfst sie dir also nicht selbst kaufen. Ausserdem musst du sie zu Silvester zum ersten Mal tragen und streng genommen auch am Neujahrstag wegwerfen – nicht besonders nachhaltig.

Hilft der Brauch wirklich?

Dass du automatisch reich, glücklich und hoffnungslos verliebt bist, wenn du zu Silvester rote Unterwäsche unter deiner Kleidung trägst, stimmt natürlich nicht.

Dennoch solltest du die Wirkung von Farben nicht unterschätzen: So konnten schon mehrere Studien zeigen, dass Frauen in roter Kleidung von Männern als attraktiver wahrgenommen werden. Gleichzeitig wird ihnen beim Tragen von roter Kleidung auch eher ein sexuelles Interesse zugeschrieben.

Aber auch die Wahl der Unterwäsche sollte wohl durchdacht sein: Wer sich schön fühlt, strahlt Selbstbewusstsein aus, und das hilft beim Flirten.

Solltest du also Single und auf der Suche nach einem neuen Menschen in deinem Leben sein, kann rote Kleidung dich dabei unterstützen.

Falls du also vorhast, den Punkt mit der Liebe direkt am Silvesterabend anzugehen, ist der Brauch, rote Unterwäsche zu tragen, nicht verkehrt. Ein Wundermittel ist es trotzdem nicht.