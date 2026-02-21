Finnland nimmt definitiv kurs auf Bronze. Roope Hintz erhöht für die Nordländer mit einem schönen Ablenker auf 3:1. Es ist das erste Tor des Turniers für den Stürmer der Dallas Stars. Und nur 42 Sekunden später taucht Kaapo Kakko alleine vor Samuel Hlavaj auf und macht schon das 4:1.
Olympiaticker
Kanadas Stups-Curler holen Gold +++ Finnland auf Kurs zu Hockey-Bronze
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina laufen seit dem 6. Februar. Bis am Sonntag geht es in den letzten von total 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Slowakei – Finnland 1:4*
Slowakei – Finnland 1:2*
Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels kann die Slowakei reagieren. Finnlands Goalie Juuse Saros will eine Scheibe hinter dem Tor stoppen, doch via Bande springt die kurios auf den Stock von Tomas Tatar. Der finnische Keeper schafft es zwar rechtzeitig noch zurück zwischen seine Pfosten, doch er wird vom Zuger Stürmer ausgetanzt.
Diplome für Hasler/Pasternack und Annen/Kora
Melanie Hasler und Nadja Pasternack schaffen den Vorstoss in die Medaillenränge am zweiten Tag des Zweierbob-Wettkampfs nicht mehr. Als Sechste sichern sie sich ein Olympia-Diplom - wie auch Debora Annen und Salomé Kora, die noch auf den 7. Platz klettern.
An der Spitze feierten die Deutschen einen Doppelsieg durch Laura Nolte/Deborah Levi und Lisa Buckwitz/Neele Schuten. Bronze ging an die Amerikanerinnen Kaillie Armbruster Humphries/Jasmine Jones. Nolte hatte schon 2022 in Peking triumphiert. (abu/sda)
Kanadas Stups-Curler holen Gold
Kanadas Curler jubeln über Olympiagold. Das Team von Skip Brad Jacobs bezwingt Grossbritannien im Final mit 9:6. Im neunten End leisteten sich die sonst so überzeugend spielenden Briten einige Fehler zu viel und Kanada zog mit einem Dreierhaus entscheidend davon.
Die Kanadier waren insbesondere zu Beginn des Curling-Turniers in den Schlagzeilen. In einem Vorrundenspiel warf Schwedens Oskar Eriksson dem Kanadier Marc Kennedy vor, den Stein bei der Abgabe am Marmor zu berühren. Gemäss Regeln wäre das nicht erlaubt. Kennedy wiedersprach den Vorwürfen lauthals und auch unwirsch – obwohl TV-Bilder die Marmor-Berührung zeigten. (abu)
Slowakei – Finnland 0:2*
Die Startphase des Mitteldrittels gehört den Slowaken. Aber das nächste Tor schiesst Finnland. Erik Haula beweist Geduld, wartet bis Eeli Tolvanen vors slowakische Tor fährt. Dann zieht er ab und bezwingt Slowakei-Goalie Samuel Hlavaj aus relativ spitzem Winkel. Ganz glücklick sieht der Slowake da nicht aus.
Slowakei – Finnland 0:1*
Finnland nimmt die Führung in die erste Pause. Die Slowakei hat einige gute Ausgleichschancen, lässt diese aber sträflich liegen.
Slowakei – Finnland 0:1*
Finnland geht im Bronzespiel in Führung. Die Finnen schiessen vor der blauen Linie, der Puck wird abgelenkt, rutscht unter den Beinen des slowakischen Goalies hervor. Und am Ende kann Sebastian Aho ihn über die Linie drücken.
Slowakei – Finnland 0:0*
In Mailand hat in diesem Moment das Eishockey-Bronzespiel zwischen der Slowakei und Finnland begonnen. Finnland muss dabei einen gewichtigen Ausfall hinnehmen: NHL-Star Mikko Rantanen muss wegen einer Unterkörperverletzung passen.
Schweizer Biathletinnen verfehlen Top 20
Die Französin Océane Michelon gewinnt zum Abschluss der Biathlon-Wettkämpfe den Massenstart über 12,5 km. Die 23-Jährige lief nach dem letzten Schiessen von Platz 4 an die Spitze. Silber ging an Landsfrau Julia Simon, Bronze an die überraschende Tereza Vobornikova aus Tschechien.
Amy Baserga hatte als Nummer 14 im Weltcup-Zwischenklassement einen Fixplatz im Feld der Top 30 auf sicher, Lea Meier qualifizierte sich über die Resultate in Antholz. Sie liefen auf die Ränge 21 (Baserga) und 24. (ram/sda)
Influencer stolziert als «Olympiasieger» durch Mailand
Du willst einmal im Leben ein Star sein? Dann bastel dir eine Goldmedaille, zieh dir eine Team-Jacke an und laufe durch eine Olympiastadt:
Silber für Schweizer Skibergsteiger
Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen die Silbermedaille. Im ersten olympischen Mixed-Wettkampf der Geschichte muss sich das Schweizer Duo nur von Frankreich schlagen lassen.
Auf die Olympiasieger Emily Harrop und Thibault Anselmet büssen die Schweizer zwölf Sekunden ein. Bronze geht mit Spanien an die dritte Nation, die man vor dem Wettkampf favorisiert hatte. (ram)
Mehr zum Schweizer Erfolg:
Vogt arbeitet sich nach vorne
Bei Halbzeit des Viererbob-Wettbewerbs haben zwei Schweizer Schlitten die Medaillen im Visier. Michael Vogt auf Rang 4 fehlen derzeit zwölf Hundertstel auf Bronze, beim sechtklassierten Cédric Follador sind es zwei Zehntel.
In Führung liegen die drei deutschen Bobs. Johannes Lochner hat 43 Hundertstel Vorsprung auf Francesco Friedrich und 59 Hundertstel auf Adam Ammour. (ram)
Klaebo räumt alles ab
Johannes Hösflot Klaebo hat es geschafft. Der Norweger gewann in allen sechs Langlauf-Entscheidungen dieser Spiele die Goldmedaille.
Über die Königsdisziplin 50 km, die mit Massenstart und in der klassischen Technik absolviert wurde, setzte er sich im Finish durch. Klaebo distanzierte Landsmann Martin Nyenget durch. Die Norweger feierten dank Emil Iversen auf dem Bronzeplatz einen überlegenen Dreifachsieg. Der Rest der Welt verlor zweieinhalb Minuten und mehr. Beda Klee belegte mit acht Minuten Rückstand Rang 14, Nicola Wigger wurde 19.
Der 29-jährige Klaebo baute seinen Leaderthron in der Statistik der erfolgreichsten Winter-Olympioniken auf 11 Goldmedaillen aus. Auch sechs Goldmedaillen an denselben Spielen sind ein Rekord. (ram/sda)
Mehr über den Ausnahmesportler:
Über die Königsdisziplin 50 km, die mit Massenstart und in der klassischen Technik absolviert wurde, setzte er sich im Finish durch. Klaebo distanzierte Landsmann Martin Nyenget durch. Die Norweger feierten dank Emil Iversen auf dem Bronzeplatz einen überlegenen Dreifachsieg. Der Rest der Welt verlor zweieinhalb Minuten und mehr. Beda Klee belegte mit acht Minuten Rückstand Rang 14, Nicola Wigger wurde 19.
Österreichs Viererbob gestürzt
Im Viererbob-Wettkampf ist der Schlitten des Österreichers Jakob Mandlbauer im 2. Lauf gestürzt. Während seine Crew wohl glimpflich davon kam, wurde der Pilot lange medizinisch betreut.
Laut ORF-Informationen befindet sich Mandlbauer auf dem Weg ins Spital. Er befindet sich demnach bei Bewusstsein sein und soll wohl nicht all zu schwer verletzt haben. Er klage über Nackenschmerzen, berichtete die Reporterin des TV-Senders. (ram)
Fünfziger eine klare Sache
Norwegens Langläufer marschieren über 50 km klassisch einem Dreifachsieg entgegen. Nach 36 Kilometern liegen Martin Nyenget, Emil Iversen und Johannes Hösflot Klaebo weiterhin gemeinsam voran.
Das Trio liegt schon zwei Minuten vor dem Rest der Welt. Die beiden Schweizer, Nicola Wigger und Beda Klee, sind mit fünfeinhalb Minuten Rückstand auf Kurs für einen Rang in den Top 20. (ram)
Schweizer Team springt zu Silber
Die Schweiz gewinnt im Aerials mit dem Mixed-Team die Silbermedaille. Nur die USA waren noch besser, Bronze ging an China. Pirmin Werner und Noé Roth (Bild) bügelten mit starken Sprüngen die Stürze ihrer Teamkollegin Lina Kozomara aus. (ram)
Mehr zum Exploit:
Norweger laufen vorne weg
Im Fünfziger ist Halbzeit. Nach 25 km hat sich ein norwegisches Trio abgesetzt. Martin Nyenget, Emil Iversen und Topfavorit Johannes Hösflot Klaebo haben rund 40 Sekunden Vorsprung auf den Rest. Die beiden Schweizer Starter, Nicola Wigger und Beda Klee, liegen schon über drei Minuten zurück. (ram)
Schweizer im Fünfziger früh zurück
Nicola Wigger und Beda Klee können im Rennen über 50 km klassisch nicht mit den Besten mithalten. Nach einem Viertel der Distanz haben die beiden Schweizer rund eine Minute Rückstand und laufen um Rang 25 herum.
Noch etwa 17 Athleten bilden eine Spitzengruppe. Die Norweger führen sie mit Emil Iversen, Martin Nyenget und Topfavorit Johannes Hösflot Klaebo vorne. Aufgegeben haben bereits ihr Landsmann Harald Amundsen und der Finne Iivo Niskanen. (ram)
