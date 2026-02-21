Johannes Hösflot Klaebo hat es geschafft. Der Norweger gewann in allen sechs Langlauf-Entscheidungen dieser Spiele die Goldmedaille.



Über die Königsdisziplin 50 km, die mit Massenstart und in der klassischen Technik absolviert wurde, setzte er sich im Finish durch. Klaebo distanzierte Landsmann Martin Nyenget durch. Die Norweger feierten dank Emil Iversen auf dem Bronzeplatz einen überlegenen Dreifachsieg. Der Rest der Welt verlor zweieinhalb Minuten und mehr. Beda Klee belegte mit acht Minuten Rückstand Rang 14, Nicola Wigger wurde 19.



Der 29-jährige Klaebo baute seinen Leaderthron in der Statistik der erfolgreichsten Winter-Olympioniken auf 11 Goldmedaillen aus. Auch sechs Goldmedaillen an denselben Spielen sind ein Rekord. (ram/sda)



