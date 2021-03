Leben

Gerechtigkeit siegt

32-Franken-Schüssel für 665'000 Franken versteigert



Er kaufte diese Schüssel für 32 Franken – nun wurde sie für 665'000 Franken versteigert



Eine auf einem Flohmarkt erstandene Schüssel hat sich als teure chinesische Antiquität entpuppt – und ist nun in New York für mehr als 720'000 Dollar (etwa 665'000 Franken) versteigert worden.

Ein Mann habe die Schüssel mit blau-weissem Blumenmuster im vergangenen Jahr auf einem Flohmarkt im US-Bundesstaat Connecticut entdeckt und spontan für 35 Dollar (etwa 32 Franke) gekauft, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch (Ortszeit) in New York mit.

Bild: keystone

Danach liess er das Stück von Experten des Auktionshauses begutachten, die zum Schluss kamen, dass es sich um eine sehr seltene Schüssel aus der chinesischen Ming-Dynastie zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert handelt. Nur sechs weitere Schüsseln dieser Art seien bekannt – und die meisten davon befänden sich in renommierten Museen, wie dem British Museum in London, hiess es.

Bei einer Versteigerung am Mittwoch brachte das Stück dann 721'800 Dollar ein – deutlich mehr als die vom Auktionshaus erwarteten 500'000 Dollar und mehr als 20'000 mal so viel, wie es auf dem Flohmarkt gekostet hatte. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

WC-Poesie vom Feinsten! #sodeep Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter