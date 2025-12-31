sonnig-7°
Netflix behebt stillschweigend einen massiven «Stranger Things»-Fehler

A general view of atmosphere at the world premiere of the fifth season of &quot;Stranger Things&quot; on Thursday, Nov. 6, 2025, at TCL Chinese Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invisio ...
Bild: keystone

Fans mit einem geübten Auge haben einen schweren Bearbeitungsfehler in einer «Stranger Things»-Szene gefunden. Mittlerweile hat Netflix die besagte Szene angepasst – nach massivem Protest auf Social Media.
31.12.2025, 10:3031.12.2025, 10:30
Anika Jany / watson.de

Die neueste Staffel von «Stranger Things» bricht erneut alle Rekorde – auch, wenn sie einiges an Kritik einstecken muss.Fans bemängeln Handlungslücken und das langsame Erzähltempo. Eine Beobachtung sorgt bei den Zuschauer:innen nun für besonders grossen Spott.

Fans haben einen schwerwiegenden Bearbeitungsfehler in einer Folge aus dem zweiten Teil der finalen Staffel entdeckt – ein No-Go für viele Anhänger:innen der Serie, vor allem in Bezug auf historische Genauigkeit.

Achtung, es folgen Spoiler für «Stranger Things», Staffel fünf, Teil zwei!

«Stranger Things»-Fehler: Fans entdecken Sportunterwäsche

Viele Fans runzelten die Stirn, als sie in der Szene, in der sich Holly Wheeler (Nell Fisher) in der siebten Folge aus Vecnas Ranken befreien möchte, unter dem historisch akkuraten Kostüm moderne Sportunterwäsche hervorblitzen sahen.

Auf dem Ärmel des Under Armour-Shirts prangt das Logo der Marke «ColdGear» – eine Firma, die es im Jahr 1987 für neun weitere Jahre noch nicht gab, wie auch E Online berichtete.

Machtdemonstration bei Netflix: «Stranger Things» knackt eigenen Rekord

Fans liessen diesen Bearbeitungsfehler natürlich nicht unkommentiert. Ein «X»-User schreibt: «Holly, die in der fünften Staffel von @Stranger_Things Under Armour trägt, ist beunruhigender als Vecna.»

Netflix beseitigt «Stranger Things»-Fehler still und heimlich

Während die Diskussion über die historische Ungenauigkeit der Sportunterwäsche sich immer weiter vertiefte, änderte Netflix in der Zwischenzeit den Bearbeitungsfehler still und heimlich.

Schaut man sich die Szene jetzt an, ist das Logo der modernen Under Armour-Marke auf ihrem Shirt nicht mehr zu sehen.

Die finale Folge der letzten Staffel von «Stranger Things» ist ab dem 1. Januar 2026 in Deutschland beim Streaming-Anbieter Netflix für alle Abonnent:innen verfügbar.

Themen
