Die Entwicklung der blinden Barbie-Puppe erfolgte in Zusammenarbeit mit der American Foundation for the Blind (AFB), heisst es seitens Mattel. Blinde und sehbehinderte Menschen freuen sich über die Repräsentation im Barbie-Universum. So sagte die britische Aktivistin Lucy Edwards gegenüber der Nachrichtenagentur PA:

Das führt immer wieder zu Kritik. Mattel, der Hersteller von Barbie, versucht diese Kritik zu kontern, indem seit 2023 laufend neue Barbies auf den Markt kommen, die eine offensichtliche Abweichung dieses überperfekten Körpers aufweisen. So gibt es bereits eine Barbie im Rollstuhl oder eine mit Downsyndrom.

Barbie hat einen Körper wie eine Gazelle. Ihre Beine sind lang und schlank, ihre Hüften kindlich zierlich, ihre Knöchel so zart, dass sie nicht laufen könnte – wäre sie ein echter Mensch. Ihr Hals ist so schmal und schwanenhaft, dass sie ihren Kopf nicht heben könnte – wäre sie ein echter Mensch. Kurzum: Barbie verkörpert ein Körperideal, das völlig unrealistisch und einseitig ist.

Der «Bockmond» im Juli: 13 spannende Fakten zum Vollmond

Am 21. Juli 2024 um 11.15 Uhr Schweizer Zeit tritt der Vollmond zum siebten Mal in diesem Jahr ein. Er wird auch Bockmond oder Heumond genannt. Der Name bezieht sich auf das im Sommer nachwachsende Hirschgeweih. Hier kommen weitere spannende Fakten zum (Voll-)Mond.



Der Mond begleitet uns Menschen schon seit Urzeiten. Seit jeher übt er eine anziehende Wirkung auf die Menschheit aus. Besonders in den Vollmondnächten zieht uns die silbrig strahlende Kugel am Sternenhimmel immer wieder aufs Neue in ihren Bann.