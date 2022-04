Diese Barbie-Queen soll zum Thronjubiläum die Kinderzimmer erobern

Die Queen sitzt seit 70 Jahren auf dem englischen Thron. Darum wurde sie vom Barbie-Hersteller Mattel mit einer besonderen Geburtstagsüberraschung geehrt: einer Barbie-Queen.

Es wird wohl der letzte Schrei für jedes Kinderzimmer in Grossbritannien im Jahr 2022: die Queen als Barbie-Puppe.

Am Donnerstag – dem Geburtstag der Queen – gab der Spielzeughersteller Mattel bekannt, dass er das 70-jährige Thron-Jubiläum der Monarchin mit einer Barbie-Puppe würdigen werde. Die Puppe sei die zweite in der Barbie «Tribute Collection» und werde in einem Modell des Thronsaals des Buckingham Palace geliefert.

Die Queen als Barbie. Bild: Mattel.com

Die Designer bemühten sich augenscheinlich um Realismus beim Gestalten des Sammlerobjekts: Die Barbie-Queen trägt ein elfenbeinfarbenes Kleid mit einer blauen Schärpe, die mit Miniaturmedaillons des königlichen Familienordens und -bändern verziert ist. Das Kleid ähneln denjenigen Roben, mit denen sich Elizabeth im Laufe ihrer Regentschaft auf Porträts abbilden liess.

Das ist die Queen als Barbie auf Tour durch ihr Königreich: Video: watson

«Barbie war schon immer eine Königin, jetzt ist sie Königin Elisabeth II.»

Die Frisur ziert eine Tiara, die derjenigen nachempfunden ist, die Elizabeth an ihrem Hochzeitstag mit dem verstorbenen Prinzen Philip trug. Die «Vanityfair» erkennt in diesem Detail eine liebevolle «Anspielung auf fünf Generationen von Windsor-Frauen». Denn das Diadem habe immer wieder royale Bräute geschmückt – zuletzt trug Prinzessin Beatrice das Krönchen im Juli 2020.

«Zwei der bekanntesten Frauen der Welt vereint»

Die Londoner Geschichtsprofessorin und Fernsehmoderatorin Kate Williams schwärmte gegenüber der «Vanityfair»:

«Barbie ist eine Ikone, zeitlos, inspirierend und auf der ganzen Welt bekannt, und die Königin ist ebenfalls eine Ikone. (...) Sie sind zwei der bekanntesten Frauen der Welt – und jetzt sind sie in dieser Puppe vereint. Barbie war schon immer eine Königin, jetzt ist sie Königin Elisabeth II.»

Und weiter ist sie überzeugt, dass es für Kinder «unglaublich wichtig» sei, weibliche Führungspersönlichkeiten als Vorbild zu haben.

Die Puppe werde in den Londoner Geschäften Harrods, Selfridges und Hamleys im Vorfeld der offiziellen Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum Anfang Juni verkauft, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Online wird die Barbie ab dem 21. April auf den Websites von Amazon, Walmart, Target, Mattel und Hamleys zu ergattern sein.

Elizabeth, die am Donnerstag 96 Jahre alt wird, verbringe ihren Ehrentag im privaten Rahmen auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham, wie die Nachrichtenagentur sda schreibt. Familie und Freunde werden zu Besuch erwartet. Grössere Feierlichkeiten und die traditionelle «Trooping the Colour»-Parade stehen erst Anfang Juni an.

Die englische Königin bestieg den Thron nach dem Tod ihres Vaters König Georg VI. am 6. Februar 1952. Sie ist somit die am längsten regierende Monarchin in der britischen Geschichte. Und sie ist sogar schon länger Königin, als Barbie durch die Kinderzimmer der Welt stakst. Denn Barbie feierte ihr Debüt erst 1959.

