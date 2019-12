Dein Kater an Neujahr könnte bald geheilt werden – Forscher tüfteln mit diesen Mittelchen

Wein auf Bier, das rat' ich dir – 15 Alkohol-Mythen im Faktencheck

Alkohol – es ist mit Abstand die beliebteste Droge in unserem Alltag. Das enthemmende, entspannende und berauschende Genussmittel, das freilich nur zu oft zum Suchtmittel wird, ist stark in unserer Kultur verankert. Deshalb glauben wir auch, wir wüssten Bescheid über Wirkungen und Auswirkungen alkoholischer Getränke. Aber längst nicht alles, was wir wissen, ist wirklich wahr – es gibt eine ganze Reihe von Mythen rund um den Alkohol. Hier sind 15 davon.

«Bier auf Wein, das lasse sein – …