Ups, in der Dubai-Schokolade ist offenbar nicht drin, was draufsteht

Die Dubai-Schokolade, für die so viele vergangenen Monat Schlange gestanden sind, soll nun gesundheitsschädlich sei. Das haben Lebensmitteltests in Deutschland ergeben.

Die Dubai-Schokolade wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfunden und ist mit Pistaziencreme gefüllt. Bild: keystone

Für gewöhnlich hat jeder Hype einen Hacken: Im Fall der zuletzt überhöhten Dubai-Schokolade sind es Lebensmittelproben, deren Resultate sehr bedenklich sind. Tests des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart im deutschen Baden-Württemberg haben ergeben, dass in Importware oftmals nicht das drin ist, was draufsteht. Deutsche Medien haben berichtet.

In der Mitteilung des Untersuchungsamts war von einem «klaren Fall von Verbrauchertäuschung» die Rede. In fünf Proben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten war Fremdfett statt echter Schokolade enthalten.

Und in den drei weiteren Proben aus der Türkei fand das Labor nicht deklarierter Sesam, was vor allem für Allergiker gefährlich sein dürfte. Ausserdem haben fast alle Proben mit künstlichen Farbstoffen einen höheren Anteil an qualitativen Zutaten vorzutäuschen versucht.

Der zuständige Verbraucherminister sagte, das sei so «nicht akzeptabel». Wo «Dubai-Schokolade» draufstehe, müsse auch echte Schokolade ohne Verfälschungen oder Verunreinigungen drin sein. Da alle acht Tests auf Allergene, Farbstoffe, Fremdfett und Verunreinigungen deuteten, hat er ein Sonderprogramm gestartet, bei dem die Dubai-Schokolade in Baden-Württemberg detailiert untersucht werden soll.

Im Zuge dessen dürften auch Proben von Pistaziencreme aus dem Grosshandel gemacht werden. Bei einem stichprobenartigen Screening sollen nämlich in einer Pistazienfüllung hohe Anteile an Schimmelpilzgiften, vor allem sogenannte Aflatoxine, festgestellt worden sein. Aflatoxine können die Leber stark schädigen.

Bis die endültigen Ergebnisse da sind, wird die Importware aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei vom Markt genommen. Welche Hersteller genau betroffen sind, gibt der Bericht nicht bekannt. (lyn)