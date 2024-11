Video: watson/watson/sabethvela

«Verkaufen für 200 Stutz» – so war der Verkaufsstart der Dubai-Schokolade in der Schweiz

Im Lindt Museum wurden am Samstag die ersten 500 Tafeln der Dubai-Schokolade verkauft. Wir waren vor Ort.

Nach dem internationalen Hype hat Lindt auch eine Schweizer-Version der Dubai-Schokolade herausgebracht. Der Verkauf startete am Samstag um Punkt 09.30 Uhr im Lindt Museum. Einige Leute standen bereits seit 01.30 Uhr in der Nacht an, um eine der 500 Tafeln zu ergattern.

Wir waren für euch vor Ort unterwegs und wollten wissen, warum man so lange für eine Schokolade ansteht und was die Käuferinnen und Käufer danach mit der limitierten Süssigkeit anfangen. So werden einige der Tafeln, die letzte Woche in Deutschland erstmals verkauft wurden, auf Ebay für mehrere hundert Franken vertickt:

Übrigens: Wir durften die Schokolade schon vorab testen, das waren eure Bewertungen auf der Strasse: