bedeckt
Gerechtigkeit siegt

Genau was wir jetzt brauchen: 14 Szenen von Menschen, die Gutes tun

Genau was wir jetzt brauchen: 14 Szenen von Menschen, die Gutes tun (nein, DU weinst!!!)

Es ist mal wieder Zeit für einen Montag voller Feel-good-Vibes. Und trotzdem werden gleich wieder Zwiebeln geschnitten ...
06.10.2025, 05:5606.10.2025, 05:56
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Jetzt, wo es draussen wieder arschkalt kälter wird, brauchen wir etwas Wärme von innen. Die folgenden Szenen geben dir nicht nur den Glauben an die Menschheit zurück, sondern werden sich auch wie eine flauschige Kuscheldecke über dich legen und für wohlige Gefühle und Freude sorgen.

Da freut sich nicht nur die Tochter, sondern gleich alle anderen mit.

Bild: reddit

Die Tochter meines Kollegen hat herausgefunden, was er beruflich macht und hat ihm Flügel gebastelt, damit er sicher ist. Das ist jetzt drei Monate her, und er ist seitdem nicht mehr ohne sie zur Arbeit gegangen.

«Ein wunderbarer Mitarbeiter vom Baumarkt hilft einem älteren Mann im Regen – mein Vertrauen in die Menschheit ist wiederhergestellt!», schreibt ein Reddit-User.

Glauben an die Menschheit wiederhergestellt: Win und Good News: Alter Mann im Regen
Bild: reddit

Oder hier: Fussballer Alejandro Garnacho, der einem kleinen Fan eine grosse Freude macht.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

... und nun halbnackt rumlaufen muss ;-)

bild: reddit

Nur ein Australier, der locker-flockig eine riesige Schlange von der Strasse rettet (oder die Strasse vor der Schlange).

Falls du keine «Danger Noodle» sehen magst, bitte weiterscrollen. :)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

«Gerry, der Eisverkäufer ist verstorben ... und alle Eiswagen der Stadt fuhren vorbei, als eine letzte Parade [ihm zu Ehren].»

Animiertes GIFGIF abspielen

Die ganze Story dazu gibt's hier (BBC).

Die wohl absolut coolste Art, Abfall aufzusammeln und der Umwelt etwas Gutes zu tun.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

PS: Hört auf rumzulittern, ihr Idioten.

Diese Liebe zum Tier. 😪

Good News: Junge und Kuh
Bild: via threads

Im Post dazu steht: «Unsere Kuh fühlte sich letzte Nacht nicht gut. Als ich am Morgen aufwachte, ging ich nachsehen und sah das ... mein Sohn schläft friedlich neben der Kuh, und die Kuh ruht ihren Kopf auf ihm. Es war so ein schöner und berührender Moment.»

Und manchmal muss man den unbegabtesten Feder-Freunden unter die Flügel greifen.

Good News: Rettung für Vogelnest
Bild: reddit

Ein Rotkehlchen wollte auf unserem Abflussrohr nisten, aber sein Nistmaterial fiel immer wieder herunter, also habe ich ihm einen Frittierkorb besorgt.

Das «Nest» wurde anscheinend dankbar angenommen.

Good News: Rettung für Vogelnest
Bild: reddit

Hilfsbereit, aber auch sehr riskant.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Da fällt uns ein: Bald ist wieder Pneuwechsel angesagt!

«Ein Reporter bemerkte, dass sie vor der Kamera stehen wollte – und ermöglichte ihr diesen Moment.»

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Diese erfrischende Überraschung für einen Farmer an einem heissen Tag.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Apropos Bier ... Manchmal kommt Hilfe ganz unerwartet.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Ist das eine coole Idee? Das ist eine Wahnsinnsidee!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Dieser nette Feuerwehrmann hat ein Loch in den Helm meines Sohnes geschnitten, damit auch die Haare durchpassen.

Okay, das scheint eine wahnsinnig geniale App zu sein.

Good News App
Bild: reddit

Vor einiger Zeit habe ich diese App namens «Be My Eyes» heruntergeladen. Man erhält Facetime-Anrufe von blinden Menschen aus aller Welt und hilft ihnen bei allem, was sie gerade brauchen. Ich habe gerade meinen ersten Anruf erhalten und einer Dame dabei geholfen, Mandelmilch auszusuchen. Diese kleine Geste hat ihr den Tag versüsst.

Hat jemand Erfahrung mit Be My Eyes? Erzähle uns in den Kommentaren davon!

Bilder beweisen: Das Leben ist schön, und Menschen sind gut

Bilder beweisen: Das Leben ist schön, und Menschen sind gut

«Feuerwehrleute in Arizona löschen ein Feuer in Mexiko.» Von Reddit-User stepside79
Füchse im Schnee sind schön. Guck!
Füchse im Schnee sind schön. Guck!
quelle: zoom
