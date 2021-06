Leben

Good-News

Harter Schlag für Minenräumung: Helden-Ratte Magawa geht in Pension



Bild: keystone

Good-News

Kein Tier hat mehr Minen aufgespürt – nun geht Helden-Ratte in Pension

Nach einer fünfjährigen Karriere als Minenschnüfflerin geht die weltbekannte Riesenhamsterratte Magawa in Rente. Das teilte die zuständige gemeinnützige Organisation Apopo mit. Magawa blickt auf eine überaus erfolgreiche Karriere als Minensuchratte zurück. Während ihrer aktiven Jahre in Kambodscha hat Magawa 71 Landminen und dutzende weiterer Sprengmittel erschnüffelt.

In dieser Zeit hat die Riesenhamsterratte rund 225'000 Quadratmetern abgesucht, eine Fläche grösser als der Kanton Zug. Doch nun merke man Magawa ihr Alter langsam an, wie ihre Betreuerin Malen gegenüber der BBC erklärt. Zwar verrichte das Tier seine Arbeit noch immer zuverlässig, werde aber immer langsamer.

«Magawas Leistung bleibt ungeschlagen, und ich bin stolz, Seite an Seite mit ihr gearbeitet zu haben. Sie ist klein, aber sie hat dazu beigetragen, viele Leben zu retten und uns ermöglicht, unserem Volk so schnell und kostengünstig wie möglich das dringend benötigte sichere Land zurückzugeben.»

Bild: keystone

Als Magawa noch in Topform war, hat sie die Fläche eines Tennisplatzes (ca. 689 Quadratmeter) in nur 20 Minuten abgesucht. Ein Minensuchspezialist mit einem Metalldetektor würde dafür – je nach Gelände – ein bis vier Tage benötigen. Für ihre ausserordentliche Leistung hat die britische Tierrechtsorganisation People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) Magawa mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Die Bedeutung dieser Medaille wird mit dem Georgs-Kreuz, dem höchsten britischen Zivilorden für Menschen, gleichgesetzt.

Bild: keystone

Riesenhamsterratten werden mit Schwanz rund 70 Zentimeter lang und wiegen 1,2 Kilogramm. Durch ihr geringes Gewicht lösen sie Landminen nicht aus, wenn sie über diese laufen. Die Tiere sind darauf trainiert eine chemische Verbindung im Sprengstoff zu erkennen. Dadurch ignorieren sie den Metallschrott und können schneller nach Minen suchen. Sobald sie einen Sprengstoff finden, kratzen sie an der besagten Stelle, um ihre menschlichen Kollegen zu alarmieren.

Bevor Magawa definitiv seinen Ruhestand geniessen kann, bleibt er allerdings noch wenige Wochen als Mentor für die neuen Minensuchratten im Einsatz. Arbeit haben diese genug, denn in Kambodscha liegen schätzungsweise noch bis zu sechs Millionen explosive Mittel in der Erde. (pls)

Mehr Jööö? Bitte sehr:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Und nun: Otten! 1 / 13 Neue Otten-Slideshow quelle: shutterstock Diese Ratten retten Menschenleben Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter