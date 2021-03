Die Welt in Karten

«Ole, Dole, Doffen» – so lustige Namen haben Tick, Trick und Track in anderen Sprachen

Die drei Neffen von Donald Duck sorgen seit über 80 Jahren für Action in Entenhausen. Doch weisst du eigentlich, wie Tick, Trick und Track in anderen Sprachregionen heissen?

Die drei Söhne von Donald Ducks Schwester Della sind Pfadfinder und bringen ihren Onkel regelmässig auf die Palme. Unterscheiden kann man sie nur anhand ihrer Mützen- oder Kleiderfarbe.

«Tick, Trick und Track» heissen die drei Enten allerdings nur im deutschsprachigen Raum. Im englischen Original heissen sie «Huey, Dewey und Louie».

Doch fast jedes Land hat eine eigene Bezeichnung für sie. So heissen sie in Schweden «Knatte, Fnatte und Tjatte» oder in Spanien «Juanito, Jorgito und Jaimito» …