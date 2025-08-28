bedeckt17°
DE | FR
burger
Leben
Grossbritannien

König Charles III. reist mit eigenem Premium-Toilettenpapier

Britain&#039;s King Charles arrives to visit RAF Lossiemouth in Moray, Scotland, Wednesday Aug. 6, 2025. (Jane Barlow/PA via AP, Pool) Britain Royals
König Charles III.: Wenn er verreist, muss für ihn alles passen.Bild: keystone

König Charles III. reist mit eigenem Premium-Toilettenpapier

Ob Kurztrip oder Wochenendausflug: König Charles III. will sich überall wie zu Hause fühlen. Darum reist er mit einer bemerkenswerten Auswahl eigener Habseligkeiten.
28.08.2025, 15:0928.08.2025, 15:09
Maria Bode / t-online
Mehr «Leben»
Ein Artikel von
t-online

Eine ungewöhnliche Art zu reisen, hat ganz offenbar König Charles III., dies beschreibt jedenfalls der Autor Tom Bower in seinem Buch «Rebel King». Die britische Boulevardzeitung «Daily Mail» zitiert daraus. Demnach lasse der Monarch nicht nur seine Kleidung einpacken, wenn es in den Urlaub oder auf royale Ausflüge geht, sondern einiges mehr.

Bower schildert, dass König Charles III. einst bei einer Reise in den Norden Englands ein ganzes Möbelarsenal mitschicken liess. Ein Lastwagen mit Schlafzimmermöbeln, seinem orthopädischen Bett samt eigener Bettwäsche startete dem Autor zufolge kurz vor dem König selbst.

Britain&#039;s King Charles III tastes a dram of 25-year-old Glen Scotia Single Malt whisky during a reception at Campbeltown Town Hall, to join a community reception before meeting members of the pub ...
Juli 2025: König Charles III. probiert bei einem royalen Besuch einen Whisky.Bild: keystone

Doch damit nicht genug. «Seine Mitarbeiter hatten auch dafür gesorgt, dass ein kleines Radio, Charles' eigener Toilettensitz, Kleenex Premium Comfort Toilettenpapier, Laphroaig Whisky und Mineralwasser [...] sowie zwei Landschaftsbilder der schottischen Highlands eingepackt wurden», schreibt Bower. Auch Lebensmittel aus biologischem Anbau soll Charles anliefern haben lassen.

Charles teilt Gastgebern seine Menüvorlieben mit

Einen anderen Einblick bietet die Biografin Tina Brown. Sie beschreibt in «The Palace Papers», dass Charles während seiner Reisen bei Abendessen teils ein eigenes Glas mit bereits fertig gemischtem Martini mitgebracht habe. Auch seine Ernährungsgewohnheiten sind der Royal-Insiderin zufolge speziell: «Im Gegensatz zu Königin [Elizabeth II.], die immer ass, was ihr serviert wurde, gab er seine Menüvorlieben im Voraus bekannt.»

Ausserdem soll der 76-Jährige – nicht nur auf Reisen – lange auf Mittagessen verzichtet haben, inzwischen esse er eine halbe Avocado zum Lunch. Zudem reduziert er seinen Fleischkonsum, um seinen ökologischen Fussabdruck zu verkleinern. «Seit Jahren esse ich an zwei Tagen in der Woche kein Fleisch und keinen Fisch und an einem Tag in der Woche keine Milchprodukte», sagte Charles selbst im Jahr 2021 der BBC.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die beliebtesten Babynamen der Schweiz
1 / 4
Das sind die beliebtesten Babynamen der Schweiz
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Millionen-Klicks Tiktokerin geht mit Reinigungsvideos von Kinosälen viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Meistkommentiert
1
Junger Franzose für den FC St. Gallen +++ Pickel unterschreibt bei Espanyol
2
Warum Jacqueline Badran den Eigenmietwert plötzlich nicht mehr abschaffen will
3
Verurteilter Neonazi wechselt das Geschlecht – um ins Frauengefängnis zu kommen
4
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
5
Hakenkreuze und Rassismus auf WhatsApp – die Lausanner Polizei hat gleich mehrere Probleme
Meistgeteilt
1
USA wollen Dauer von Studenten- und Journalisten-Visa begrenzen
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Israel fordert Rückzug von Hungersnot-Bericht +++ Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme
4
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
5
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
Lego steigert Gewinn deutlich und will weiter wachsen
Der Bauklötze-Hersteller Lego hat im ersten Halbjahr 2025 deutlich mehr verdient und umgesetzt. Er will seine Marktposition trotz schwieriger weltweiter Lage weiter ausbauen, wie Firmenchef Niels Christiansen in einem Interview der Nachrichtenagentur AFP sagte.
Zur Story