König Charles III. reist mit eigenem Premium-Toilettenpapier

Ob Kurztrip oder Wochenendausflug: König Charles III. will sich überall wie zu Hause fühlen. Darum reist er mit einer bemerkenswerten Auswahl eigener Habseligkeiten.

Eine ungewöhnliche Art zu reisen, hat ganz offenbar König Charles III., dies beschreibt jedenfalls der Autor Tom Bower in seinem Buch «Rebel King». Die britische Boulevardzeitung «Daily Mail» zitiert daraus. Demnach lasse der Monarch nicht nur seine Kleidung einpacken, wenn es in den Urlaub oder auf royale Ausflüge geht, sondern einiges mehr.

Bower schildert, dass König Charles III. einst bei einer Reise in den Norden Englands ein ganzes Möbelarsenal mitschicken liess. Ein Lastwagen mit Schlafzimmermöbeln, seinem orthopädischen Bett samt eigener Bettwäsche startete dem Autor zufolge kurz vor dem König selbst.

Doch damit nicht genug. «Seine Mitarbeiter hatten auch dafür gesorgt, dass ein kleines Radio, Charles' eigener Toilettensitz, Kleenex Premium Comfort Toilettenpapier, Laphroaig Whisky und Mineralwasser [...] sowie zwei Landschaftsbilder der schottischen Highlands eingepackt wurden», schreibt Bower. Auch Lebensmittel aus biologischem Anbau soll Charles anliefern haben lassen.

Charles teilt Gastgebern seine Menüvorlieben mit

Einen anderen Einblick bietet die Biografin Tina Brown. Sie beschreibt in «The Palace Papers», dass Charles während seiner Reisen bei Abendessen teils ein eigenes Glas mit bereits fertig gemischtem Martini mitgebracht habe. Auch seine Ernährungsgewohnheiten sind der Royal-Insiderin zufolge speziell: «Im Gegensatz zu Königin [Elizabeth II.], die immer ass, was ihr serviert wurde, gab er seine Menüvorlieben im Voraus bekannt.»

Ausserdem soll der 76-Jährige – nicht nur auf Reisen – lange auf Mittagessen verzichtet haben, inzwischen esse er eine halbe Avocado zum Lunch. Zudem reduziert er seinen Fleischkonsum, um seinen ökologischen Fussabdruck zu verkleinern. «Seit Jahren esse ich an zwei Tagen in der Woche kein Fleisch und keinen Fisch und an einem Tag in der Woche keine Milchprodukte», sagte Charles selbst im Jahr 2021 der BBC.