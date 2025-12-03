wechselnd bewölkt
Nach Gottschalk: Auch Jauch und Schöneberger beenden RTL-Spielshow

01.12.2025, Nordrhein-Westfalen, K
Das Trio Jauch, Schöneberger und Gottschalk hatte sieben Jahre lang durch die Show geführt.Bild: DPA

Nach Gottschalks Krebs-Diagnose: Auch Jauch und Schöneberger beenden RTL-Spielshow

03.12.2025, 11:3103.12.2025, 11:31

Auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch hören bei der RTL-Spielshow «Denn sie wissen nicht, was passiert» auf. Zusammen mit dem an Krebs erkrankten Moderator Thomas Gottschalk werden sie am kommenden Samstag (6. Dezember) RTL zufolge ein letztes Mal moderieren. Das Trio hatte sieben Jahre lang durch die Show geführt.

Wie es weitergeht, teilt der Sender noch nicht mit. Die nächste Folge soll am 13. Dezember über die Bühne gehen. Für Gottschalk soll es ein Abschied von der Samstagabendunterhaltung werden. Der 75-Jährige hatte schon länger angekündigt, sich zurückziehen zu wollen. Am Sonntag machte er zudem öffentlich, an Krebs erkrankt zu sein. (sda/dpa)

Mehr zu Thomas Gottschalk:

Sie rettete Gottschalks Leben: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser»
Themen
Gottschalk redet sich bei Bambi-Verleihung um Kopf und Kragen – und wird ausgebuht
Video: watson
