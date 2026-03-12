bedeckt, wenig Regen
History

«Krieg ist die Hölle» - eindrückliche Helm-Sprüche aus dem Vietnamkrieg

«Krieg ist ein gutes Geschäft – investiere deinen Sohn!»: Helm-Kunst aus dem Vietnamkrieg

Bild: wikicommons
Ob dies mit der aktuellen Weltlage zu tun hat? Jedenfalls tauchen zurzeit überall jene ikonischen Fotos von Helm-Slogans aus dem Vietnamkrieg in den sozialen Medien auf.
12.03.2026, 03:4012.03.2026, 03:40
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Vielleicht kennt ihr es vom Filmplakat zu Stanley Kubricks «Full Metal Jacket» (1987).

Stanley Kubrick&#039;s FULL METAL JACKET - film poster https://www.canvasprintsperth.com.au/wp-content/uploads/2014/03/full-metal-jacket-Movie-Poster-Framed-Wall-Art-3-scaled.jpg
Bild: imdb

Oder Musik-Nerds kennen eventuell das Albumcover von «Meat Is Murder» (1985) von The Smiths:

The Smiths - &quot;Meat Is Murder&quot; - Album von 1985 https://de.wikipedia.org/wiki/Meat_Is_Murder
Bild: discogs

Die Rede ist von helmet art (auch: helmet graffiti) – Helmkunst. Und ja, es ist ein historischer Fakt.

Mitten im Chaos des Vietnamkriegs begannen amerikanische Soldaten, ihre Helme mit Slogans und Zeichnungen zu verzieren.

(Original Caption) Da Nang, South Vietnam: Marine Cpl. Michael Wynn, 20, of Columbus, Ohio, seems to be trying to get a message across with a takeoff of the hippie slogan &quot;make war not love&quot; ...
Die 1967er-Originalvorlage des Smiths-Covers: Dieser 20-Jährige erlebte den «Summer of Love» anders. Hippie-Ideale scheiterten am Alltag eines blutigen Dschungelkrieges. Bild: getty

Obwohl eigentlich ein Verstoss gegen die militärische Kleiderordnung, wurde die Praxis von den Offizieren meist toleriert – in der Hoffnung, so die strapazierte Kampfmoral zu stützen.

Für die US-Truppen vor Ort war Vietnam eine tropische Hölle, in der ein – meist unsichtbarer – Feind in Gestalt des Vietcong jederzeit und überall zuschlagen konnte.

Vietnam Helmet Art Helmet Graffiti Helmet Slogans https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hasford.jpg
«Pat – Patricia Ann» – wohl wäre er lieber bei ihr.Bild: wikicommons

Unfreiwillig eingezogene Wehrpflichtige wurden in einen brutalen, asymmetrischen Zermürbungskrieg geworfen, während Politik und Militärführung es versäumten, die notwendigen Lehren aus früheren US-Kriegen zu ziehen.

Das Fehlen klarer operativer Ziele und ein gesichtsloser Gegner, der kaum noch als Mensch wahrgenommen wurde, forderten ihren Tribut. Gepaart mit dem wachsenden Bewusstsein, dass vor allem die Kinder der Arbeiterklasse in diesen mörderischen Albtraum geschickt wurden, schlug die Stimmung bald in tiefe Frustration und Erschöpfung um.

Vietnam Helmet Art, helmet graffiti, slogans https://rarehistoricalphotos.com/helmet-graffiti-vietnam-photos/
«Hill 875 – der Geruch des Todes»Bild: rare historical photos

Während die Jugend in der Heimat für ihre Selbstbestimmung stritt, begannen ihre Geschwister im Dschungel, ihre Helme als Leinwand zu nutzen. Einerseits als persönliches Ventil für Frust oder Angst. Andererseits im vollen Bewusstsein einer medialen Öffentlichkeit: In diesem ersten «Fernsehkrieg» der Geschichte wurden auf diese Weise die Gefühle des einfachen Soldaten sichtbar – von Patriotismus bis Protest, von Hoffnung bis Trauma.

Social-Media-User wollen Trumps Sohn in den Iran-Krieg schicken – das steckt dahinter

Der Klassiker: Bereits 1965, also noch ganz am Anfang der aktiven Militärintervention der USA, wurde dieses Foto geschossen.

Vietnam Helmet Art Helmet Graffiti Helmet Slogans https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hasford.jpg
Bild: wikicommons
«Krieg ist die Hölle.»

Hier einige Pragmatiker, die ihre Blutgruppe angeben:

Vietnam Helmet Art, helmet graffiti, slogans https://rarehistoricalphotos.com/helmet-graffiti-vietnam-photos/
Bild: rare historical photos
Vietnam helmet art helmet slogans helmet graffiti https://www.warhistoryonline.com/vietnam-war/helmet-art-of-the-vietnam-war.html
Bild: war history online

Andere versuchen in ihrem Glauben Hoffnung zu schöpfen:

Vietnam Helmet Art, helmet graffiti, slogans https://rarehistoricalphotos.com/helmet-graffiti-vietnam-photos/
Bild: rare historical photos
Vietnam helmet art helmet slogans helmet graffiti https://www.warhistoryonline.com/vietnam-war/helmet-art-of-the-vietnam-war.html
Bild: war history online
Vietnam Helmet Art Helmet Graffiti Helmet Slogans https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hasford.jpg
Bild: wikicommons

Wenn man derart knapp dem Tod entkommt, möchte man das Datum natürlich in Erinnerung behalten:

RECORD DATE NOT STATED A US Marine from the 1st Marine Division in the Vietnam War shows his helmet pierced by a bullet from a Viet Cong near miss. This photograph, taken on July 15, 1969, captures th ...
Bild: imago

Und immer wieder: Galgenhumor hilft, den Horror zu überstehen.

Vietnam 1968 - helmet art helmet graffiti helmet slogans
bild: imago
«Nur du und ich, gell, lieber Gott?»

Und (etwas näher):

Vietnam 1968 - helmet art helmet graffiti helmet slogans
Bild: imago
«Vorsicht: Vietnam kann Ihre Gesundheit gefährden!»

Aufgenommen während eines Artillerieangriffs:

(Original Caption) Clutching helmet and weapon, Marine L/Cpl. James Jones of Pensacola, Florida, winces as Communist mortar rounds fly overhead during enemy shelling of this U.S. Marine fortresses her ...
Bild: Bettmann
«Ich bin kein Tourist. Ich wohne hier.»
(Original Caption) A soldier in Vietnam is shown wearing a helmet with the slogan &quot;Pot is better than peanut Butter.&quot;
Bild: getty
«Gras ist besser als Erdnussbutter.»
(Original Caption) A Souvenir doll with the slogan &quot;Cheep Up&quot; adorns the helmet of this fighting U.S. Marine in Hue. 17. Februar 1968
Bild: Bettmann
«Kopf hoch!»
Vietnam Helmet Art https://rarehistoricalphotos.com/helmet-graffiti-vietnam-photos/
Bild: rare historical photos
«Krieg ist die Hölle. Aber meinst du, ich hätte Angst? VERDAMMT RICHTIG!»

Galgenhumor kommt am besten, wenn er mit einer gehörigen Portion politischem Protest serviert wird:

Vietnam war Helmet slogans helmet art helmet graffiti https://rarehistoricalphotos.com/helmet-graffiti-vietnam-photos/
Bild: rarehistoricalphotos.com
«Krieg ist gut fürs Geschäft. Investiere deinen Sohn!»
Vietnam war Helmet slogans helmet art helmet graffiti https://rarehistoricalphotos.com/helmet-graffiti-vietnam-photos/
Bild: rarehistoricalphotos.com
«Wo ist Lee Harry Oswalt [sic!] jetzt, wo wir ihn wirklich brauchen?»
(Bezieht sich auf Lee Harvey Oswald, den mutmasslichen Mörder des US-Präsidenten John F. Kennedy.)

Doch am meisten sehnt sich dieser Dschungelkämpfer nach ...

Vietnam helmet art helmet slogans helmet graffiti https://www.warhistoryonline.com/vietnam-war/helmet-art-of-the-vietnam-war.html
Bild: war history online

... sexueller Freiheit.

Der hier wohl auch:

Vietnam Helmet “Born to Breed”. Photo: Lemsipmatt CC BY 2.0 https://www.warhistoryonline.com/wp-content/uploads/sites/64/2019/05/vietnam-helmet-photo-by-lemsipmatt-cc-by-2-0-726x483.jpg
Bild: war history online
«Alt genug, um zu töten, nicht aber, um zu wählen. GEBOREN, UM SICH FORTZUPFLANZEN.»

Protest und der Wunsch nach Überleben:

(Original Caption) Here, a U.S. Marine corps member just has one significant slogan pasted on his helmet. This marine was in a battle, fighting North Vietnamese Regulars about 20 miles south of Da Nan ...
Bild: Bettmann
«Bringt sie Bring mich lebend zurück!»
Vietnam helmet art helmet slogans helmet graffiti https://www.warhistoryonline.com/vietnam-war/helmet-art-of-the-vietnam-war.html
Bild: war history online
«Krieg ist die Hölle.»
«Gooks, geht nach Hause!»
«Geboren aus Versehen.»
«Gook» ist eine historische rassistische Beleidigung für Menschen aus Südostasien. Während des Vietnamkriegs bezog sich dieser Begriff spezifisch auf die kommunistischen Soldaten Nordvietnams.
Vietnam war Helmet slogans helmet art helmet graffiti https://rarehistoricalphotos.com/helmet-graffiti-vietnam-photos/
Bild: rarehistoricalphotos.com
«Ich verleihe dem Tod von Charlie etwas Würde.»
US-Soldaten bezeichneten die Vietcong als «Charlie» – abgeleitet von «Victor Charlie» – für: «VC», den Buchstabenbezeichnungen im NATO-Buchstabieralphabet.

Er hier will aber nur eins: Frieden.

Vietnam helmet art helmet slogans helmet graffiti https://www.warhistoryonline.com/vietnam-war/helmet-art-of-the-vietnam-war.html
Gott, wie alt ist der Ärmste? Rasiert er sich bereits?Bild: war history online

Ein glücklicher Heimkehrer:

Vietnam war Helmet slogans helmet art helmet graffiti https://rarehistoricalphotos.com/helmet-graffiti-vietnam-photos/
Bild: rarehistoricalphotos.com
«Auf Wiedersehen, Vietnam!»
Die Tet-Offensive
1 / 23
Die Tet-Offensive
Häuserkampf: US-Marines in Hue. Die alte vietnamesische Kaiserstadt war zu Beginn der Tet-Offensive von Truppen des Vietcong und nordvietnamesischen Einheiten erobert worden.
quelle: ap/ap
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tut im Iran genau das, wovor er bei Obama früher immer gewarnt hatte
Video: watson
