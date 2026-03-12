«Krieg ist ein gutes Geschäft – investiere deinen Sohn!»: Helm-Kunst aus dem Vietnamkrieg Bild: wikicommons

Ob dies mit der aktuellen Weltlage zu tun hat? Jedenfalls tauchen zurzeit überall jene ikonischen Fotos von Helm-Slogans aus dem Vietnamkrieg in den sozialen Medien auf.

Vielleicht kennt ihr es vom Filmplakat zu Stanley Kubricks «Full Metal Jacket» (1987).

Bild: imdb

Oder Musik-Nerds kennen eventuell das Albumcover von «Meat Is Murder» (1985) von The Smiths:

Bild: discogs

Die Rede ist von helmet art (auch: helmet graffiti) – Helmkunst. Und ja, es ist ein historischer Fakt.

Mitten im Chaos des Vietnamkriegs begannen amerikanische Soldaten, ihre Helme mit Slogans und Zeichnungen zu verzieren.

Die 1967er-Originalvorlage des Smiths-Covers: Dieser 20-Jährige erlebte den «Summer of Love» anders. Hippie-Ideale scheiterten am Alltag eines blutigen Dschungelkrieges. Bild: getty

Obwohl eigentlich ein Verstoss gegen die militärische Kleiderordnung, wurde die Praxis von den Offizieren meist toleriert – in der Hoffnung, so die strapazierte Kampfmoral zu stützen.

Für die US-Truppen vor Ort war Vietnam eine tropische Hölle, in der ein – meist unsichtbarer – Feind in Gestalt des Vietcong jederzeit und überall zuschlagen konnte.

«Pat – Patricia Ann» – wohl wäre er lieber bei ihr. Bild: wikicommons

Unfreiwillig eingezogene Wehrpflichtige wurden in einen brutalen, asymmetrischen Zermürbungskrieg geworfen, während Politik und Militärführung es versäumten, die notwendigen Lehren aus früheren US-Kriegen zu ziehen.

Das Fehlen klarer operativer Ziele und ein gesichtsloser Gegner, der kaum noch als Mensch wahrgenommen wurde, forderten ihren Tribut. Gepaart mit dem wachsenden Bewusstsein, dass vor allem die Kinder der Arbeiterklasse in diesen mörderischen Albtraum geschickt wurden, schlug die Stimmung bald in tiefe Frustration und Erschöpfung um.

«Hill 875 – der Geruch des Todes» Bild: rare historical photos

Während die Jugend in der Heimat für ihre Selbstbestimmung stritt, begannen ihre Geschwister im Dschungel, ihre Helme als Leinwand zu nutzen. Einerseits als persönliches Ventil für Frust oder Angst. Andererseits im vollen Bewusstsein einer medialen Öffentlichkeit: In diesem ersten «Fernsehkrieg» der Geschichte wurden auf diese Weise die Gefühle des einfachen Soldaten sichtbar – von Patriotismus bis Protest, von Hoffnung bis Trauma.

Der Klassiker: Bereits 1965, also noch ganz am Anfang der aktiven Militärintervention der USA, wurde dieses Foto geschossen.

Bild: wikicommons

«Krieg ist die Hölle.»

Hier einige Pragmatiker, die ihre Blutgruppe angeben:

Bild: rare historical photos

Bild: war history online

Andere versuchen in ihrem Glauben Hoffnung zu schöpfen:

Bild: rare historical photos

Bild: war history online

Bild: wikicommons

Wenn man derart knapp dem Tod entkommt, möchte man das Datum natürlich in Erinnerung behalten:

Bild: imago

Und immer wieder: Galgenhumor hilft, den Horror zu überstehen.

bild: imago

«Nur du und ich, gell, lieber Gott?»

Und (etwas näher):

Bild: imago

«Vorsicht: Vietnam kann Ihre Gesundheit gefährden!»

Aufgenommen während eines Artillerieangriffs:

Bild: Bettmann

«Ich bin kein Tourist. Ich wohne hier.»

Bild: getty

«Gras ist besser als Erdnussbutter.»

Bild: Bettmann

«Kopf hoch!»

Bild: rare historical photos

«Krieg ist die Hölle. Aber meinst du, ich hätte Angst? VERDAMMT RICHTIG!»

Galgenhumor kommt am besten, wenn er mit einer gehörigen Portion politischem Protest serviert wird:

Bild: rarehistoricalphotos.com

«Krieg ist gut fürs Geschäft. Investiere deinen Sohn!»

Bild: rarehistoricalphotos.com

«Wo ist Lee Harry Oswalt [sic!] jetzt, wo wir ihn wirklich brauchen?» (Bezieht sich auf Lee Harvey Oswald , den mutmasslichen Mörder des US-Präsidenten John F. Kennedy.)

Doch am meisten sehnt sich dieser Dschungelkämpfer nach ...

Bild: war history online

... sexueller Freiheit.

Der hier wohl auch:

Bild: war history online

«Alt genug, um zu töten, nicht aber, um zu wählen. GEBOREN, UM SICH FORTZUPFLANZEN.»

Protest und der Wunsch nach Überleben:

Bild: Bettmann

« Bringt sie Bring mich lebend zurück!»

Bild: war history online

«Krieg ist die Hölle.»

«Gooks, geht nach Hause!»

«Geboren aus Versehen.» «Gook» ist eine historische rassistische Beleidigung für Menschen aus Südostasien. Während des Vietnamkriegs bezog sich dieser Begriff spezifisch auf die kommunistischen Soldaten Nordvietnams.

Bild: rarehistoricalphotos.com

«Ich verleihe dem Tod von Charlie etwas Würde.» US-Soldaten bezeichneten die Vietcong als «Charlie» – abgeleitet von «Victor Charlie» – für: «VC», den Buchstabenbezeichnungen im NATO-Buchstabieralphabet.

Er hier will aber nur eins: Frieden.

Gott, wie alt ist der Ärmste? Rasiert er sich bereits? Bild: war history online

Ein glücklicher Heimkehrer:

Bild: rarehistoricalphotos.com