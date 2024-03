Störung behoben: Instagram und Facebook laufen wieder

bild: allestoerungen.ch

Am Dienstagnachmittag stockte es an der Social-Media-Front: Instagram und Facebook waren in der Schweiz zeitweise nicht erreichbar. User berichteten Probleme aus allen Regionen der Schweiz. Wie lange die Störungen anhalten werden, ist derzeit nicht bekannt. Meta-Sprecher Andy Stone bestätigte auf X die Probleme und sagte, man arbeite daran.

Gegen 18 Uhr funktionierten die beiden Social-Media-Dienste wieder. Der Grund für die Störungen bleibt unklar.

Warum eine Instagram-Pause gar nicht so schlecht ist: Video: watson/lucas zollinger

Ja, du warst nicht alleine, wie ein Blick auf X zeigt:

Offenbar bestand das Problem auch im spanischsprachigen Raum.

(dab/cma)

Update folgt