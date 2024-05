FOMO, weil Du nicht die Brücke machst? Keine Sorge, nicht nur Venedig ist überfüllt ...

So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität

Damit ist Venedig aber nicht allein. Okay, auch wenn jetzt nicht gerade alle der Destinationen in dieser Story an einem Brücken-Wochenende erreichbar sind, werden doch viele Orte momentan mit Touristen überrennt.

Aber keine Angst, auf Instagram sieht alles immer viel besser aus, als es wirklich ist. In Venedig zum Beispiel, sieht es aktuell nicht so schön aus, wie du es dir eigentlich erhofft hast.

Louvre will die «Mona Lisa» in den Keller hängen – damit die Besucher glücklich sind

Die grosse Übersicht zeigt: So schlecht bewerten uns die Nachbarländer am ESC

Ein junger Bär ist im Unterengadin unterwegs

Im Unterengadin ist wieder ein Bär unterwegs. Das junge Bärenmännchen tappte im Schweizerischen Nationalpark in eine Fotofalle und hinterliess später Spuren im Unterengadin.

Wie der Nationalpark am Mittwoch auf seiner Facebookseite schrieb, fanden Parkwächter zuerst in der Ofenpassregion Spuren im Schnee. Am 2. Mai tappte das Tier dann in eine Fotofalle, als es durch die Parkwildnis trottete. Laut dem Nationalpark ist auf dem Bild klar erkennbar, dass es sich um ein junges Männchen handelt. Später sei das Jungtier weitergezogen.