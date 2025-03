VW verkaufte 2024 8,2 Millionen Currywürste. Autos wurden nur 5,2 Millionen verkauft. Bild: keystone

VW hat 2024 mehr Currywürste als Autos verkauft

Der Autohändler hatte ein schwieriges Jahr. Ein Nebengeschäft hat jedoch geholfen, die Zahlen etwas anzukurbeln.

Für viele Autohändler in Deutschland war 2024 kein gutes Jahr. So auch nicht für Volkswagen. Die Verkaufszahlen brachen ein und die Konkurrenz aus dem Ausland wurde immer stärker. Trotzdem konnte VW im letzten Jahr eine Rekordverkaufszahl brechen – und zwar bei den Currywürsten.

Klingt absurd, ist es auch. So geht aus dem Jahresbericht 2024 von VW hervor, dass das Unternehmen mehr Currywürste als Autos verkauft hat. Nämlich stolze 8,5 Millionen Würste. Autos wurden nur 5,2 Millionen verkauft.

#rettetdiecurrywurst

Das Unternehmen stellt seine charakteristische Currywurst seit 1973 her, ursprünglich für seine Werkskantinen, verkauft sie aber inzwischen in 12 Ländern. Berühmt gemacht hat sie dann der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder, der mit einem Post auf LinkedIn viral ging, als VW die Currywurst – und alle anderen Fleischangebote –aus dem Mittagsangebot nehmen wollte.

Diesen Post setzte Gerhard Schröder ab. screenshot: linkedin

Im Post schrieb Schröder: «Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. #rettetdiecurrywurst»

Der Einsatz des ehemaligen Kanzlers scheint sich gelohnt zu haben, denn der Verkauf von VW-Würsten steigt seit Jahren an. Von der klassischen Currywurst wurden mehr als sechs Millionen Stück gegessen. Doch auch weitere Produkte boomen: Laut der «Tagesschau» läuft auch die 2021 aufgelegte Hot-Dog-Wurst gut, die sich im vergangenen Jahr über zwei Millionen Mal verkaufte.

Gewinnrückgang von 30 Prozent

Trotz des Rekord-Würsteverkaufs bleibt für VW das Geschäft eine grosse Herausforderung. Grund dafür ist vor allem die Konkurrenz durch chinesische Elektroautohersteller wie BYD. So musste das Unternehmen einen Gewinnrückgang von 30 Prozent hinnehmen. Volkswagen verlängerte kürzlich sein Programm zur Sicherung der Arbeitsplätze bis 2030, kündigte aber an, in den kommenden Jahren 35'000 Stellen abzubauen.

