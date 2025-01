TikTok ist derzeit im App Store in den USA nicht erhältlich. Bild: keystone

Darum kaufen Amerikaner gerade gebrauchte Handys für tausende Dollar

Nach dem TikTok-Verbot in den USA verkaufen diverse Personen ihr Handy mit der App darauf – und verdienen damit eine goldene Nase.

Wenn auf dem Markt ein neues Handy erscheint, ist es schwierig, sein gebrauchtes Modell noch für einen guten Preis weiterzuverkaufen. Jetzt blättern Menschen in Amerika aber gerade für abgeranzte Gebrauchshandys mehrere hundert oder gar tausend Dollar hin.

Grund dafür ist das drohende TikTok-Verbot, das am 19. Januar zu einer Deaktivierung der App in den USA führte, nachdem der Gerichtshof ein Gesetz unterstützt hatte, das sie faktisch verbot. Nach knapp 14 Stunden war TikTok zwar bereits wieder benutzbar – Donald Trump gab am 20. Januar einen 75-tägigen Aufschub, damit ein Deal gemacht werden kann, um ein Verbot zu verhindern. Trotzdem löschten einige User die App in diesen Tagen von ihrem Handy – und können sie jetzt nicht mehr herunterladen.



So ist TikTok in den USA zwar noch benutzbar, man kann die App in den Staaten aber nicht mehr aus dem App Store oder Play Store herunterladen. Einige Amerikanerinnen und Amerikaner scheinen das tägliche Scrollen jedoch sehr zu vermissen. Darum verkaufen Menschen, welche die App auf ihrem Handy haben, ihr Telefon und verdienen sich damit ein kleines Vermögen.



iPhone 15 Pro für 3000 Dollar

Ein Ingenieur für Informationstechnologie, bot sein iPhone 15 Pro laut der «New York Times» mit heruntergeladenem TikTok für 3000 Dollar auf Facebook Marketplace an. Das ist etwa dreimal so viel wie ein brandneues iPhone 16 Pro. Sein erstes Angebot bekam er für 1200 Dollar, was zwar nicht seinen Vorstellungen entsprach, aber immer noch mehr ist als ein brandneues Handy.

Ähnliche Angebote gibt es auch auf anderen Plattformen wie Poshmark oder Ebay. Auch dort wird damit geworben, dass die Handys TikTok und CapCut heruntergeladen haben. CapCut ist eine Videobearbeitungsapp, die ebenfalls von der TikTok-Firma ByteDance betrieben wird und auch gesperrt wurde. Um zu beweisen, dass die Apps sich tatsächlich auf ihrem Handy befinden, laden die Verkäuferinnen und Verkäufer Bildschirmaufzeichnungen auf die jeweilige Verkaufsplattform.

(sav)