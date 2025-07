«Gruselig»: Die Europa-Park-Mäuse waren beim Gesichtschirurgen

Zum 50-jährigen Jubiläum des Europa-Parks kommen Ed und Edda in neuem Look daher. Die Fans sind skeptisch.

Wie in jeder guten Show brauchen die Stars irgendwann ein Umstyling. Dass die Protagonisten danach aber nicht immer besser aussehen als vorher – und dass es durchaus zu Tränen kommen kann –, wissen wir spätestens seit «Germany's Next Topmodel».

Auch die Stars des Europa-Parks, Ed und Edda, zeigen sich zum 50-jährigen Jubiläum in neuem Look. So präsentieren sich die Maskottchen auf einem aktuellen Instagram-Post:

Ed & Edda haben sich für die grosse Feier herausgeputzt! ✨Pünktlich zum 50-jährigen Bestehen des Europa-Parks zeigen sie sich in ihrem neuen Look - bereit, ein halbes Jahrhundert voller Abenteuer mit euch zu feiern!

Etwas frischer sehen sie aus, die beiden Mäuse aus Rust. Andere Adjektive, die zum neuen Styling passen würden, wären etwa «läss», «peppig» oder «fetzig». Aber nicht nur die Outfits und die Frisur wurden erneuert, sondern auch die Gesichter der Maskottchen.

Was hat sich verändert? Zeit für einen Vorher-nachher-Vergleich:

Vorher: Edda und Ed vor der Verjüngungs-Kur, im Jahr 2023

Heute: Das frisch gestriegelte Mäuse-Paar im Juli 2025

Hurra! Neue Gesichter im Europa-Park!

Für viele Fans sind die Neuerungen aber gar kein Grund für Jubel: Unter dem liebevollen Instagram-Post liest sich harsche Kritik. So monieren die Fans des Freizeitparks etwa:

Oder:

Fassungslosigkeit!

Schrecken!

Aber Aussehen ist bekanntermassen Geschmacksache. Deshalb finden sich auch durchaus positive Kommentare unter dem Instagram-Post.

Aber die einzige Meinung, die uns interessiert, ist die deine: Stimme im Poll über das neue Styling der Europa-Park-Mäuse ab!

Die neuen Europa-Park-Mäuse sind ... ... doch ganz peppig ... fail. Früher war besser Ist mir Wurst. Ab auf die Voltron!!!!!! Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 640 Personen teilgenommen

