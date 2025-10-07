freundlich17°
Unterirdischer Geheimgang im Kolosseum Rom für Besucher geöffnet

Unterirdischer Geheimgang im Kolosseum für Besucher geöffnet

07.10.2025, 15:1207.10.2025, 15:12

Ein unterirdischer und lange Zeit verborgener Geheimgang im Kolosseum in Rom wird künftig für Besucher des antiken bei Touristen beliebten Amphitheaters zugänglich sein. Der sogenannte Gang des Commodus verband zu Zeiten des Römischen Reiches die Ehrentribüne des Kolosseums, auf der die höchsten Würdenträger Platz nahmen, mit dem Aussenbereich.

Unterirdische Gänge Kolosseum Rom, Italien
Bis anhin konnten die Gänge von Besuchern nicht angeschaut werden.Bild: Parco Archeologico del Colosseo

Der Name des Ganges geht auf Kaiser Commodus (161-192) zurück. Der Kenner und Liebhaber von Gladiatorenkämpfen soll in diesem unterirdischen Bereich Opfer eines Attentats durch einen Verschwörer geworden sein. Dass dies genau in diesem Gang passierte, ist aber nicht klar gesichert. Commodus gehörte zu den vom römischen Volk am wenigsten beliebten Kaisern.

Römische Elite konnte ungesehen ins Kolosseum

Ursprünglich war dieser exklusive kaiserliche Gang nicht in der Bauplanung des Kolosseums vorgesehen, das zwischen den Jahren 72 und 80 nach Christus errichtet wurde. Es wurde erst später durch das Ausschachten der Fundamente des Amphitheaters nachträglich angelegt, damit die Elite des Römischen Reiches unbemerkt zur Ehrentribüne gelangen konnte, um die Spektakel zu beobachten.

Unterirdische Gänge Kolosseum Rom, Italien
Der Gang wird belichtet, sodass man sich die Wände ebenfalls anschauen kann. Bild: Parco Archeologico del Colosseo

Der Gang wurde im 19. Jahrhundert entdeckt und ausgegraben, blieb jedoch für die Öffentlichkeit geschlossen. Im September schlossen die Forscher des Archäologieparks die nötigen Restaurierungsarbeiten ab. Dabei wurden auch die antiken Oberflächen des Ganges vollständig wiederhergestellt.

Ab 27. Oktober für Besucher zugänglich

Das Kolosseum gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Italien und gilt als das Symbol Roms. Es ist zudem das grösste Amphitheater der Welt. In ihm fanden im antiken Rom teils grausame und brutale Gladiatorenkämpfe statt. Heute zieht es jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Der Gang des Commodus ist ab dem 27. Oktober von Montag bis Mittwoch besuchbar. (sda/dpa)

