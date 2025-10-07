recht sonnig13°
DE | FR
burger
Schweiz
Swiss

Planespotting: Swiss holt am Donnerstag Airbus A350-900 nach Zürich

Der erste Airbus A350 von SWISS.
Der neue Airbus A350-900 der Swiss wird am 9. Oktober von Toulouse nach Zürich geflogen.Bild: Swiss International Air Lines

Highlight für Planespotter: Swiss holt am Donnerstag ersten A350 nach Zürich

Sowohl für die Crew als auch für Aviatikfans bietet sich am Donnerstag auf dem Flughafen Zürich ein besonderer Moment. Nach ausgiebigen Testflügen holt die Swiss ihren ersten Airbus A350-900 nach Hause.
07.10.2025, 12:4007.10.2025, 12:40

Es sei das erste Mal, dass der A350 von einer kompletten Cockpit-Crew der Swiss geflogen werde. In Toulouse fanden seit August Testflüge statt, wo Aerodynamik, Steuerung, Druckkabine, Avionik und elektrische sowie klimatische Systeme von Expertinnen und Experten unter die Lupe genommen wurden.

Diese Tests sind nun abgeschlossen und der Airbus darf endlich «nach Hause». «Auch für die Besatzung ist dieser Moment etwas ganz Besonderes – ein neues Flugzeug in die Flotte aufzunehmen, gehört zu den Höhepunkten einer Airline-Karriere», schreibt die Swiss in einer Mitteilung.

So kannst du den Überführungsflug mitverfolgen

Den Flug von Toulouse via Genfersee, Rohnetal, am Matterhorn vorbei über den Brünigpass und den Vierwaldstättersee nach Zürich kann man online live mitverfolgen. Die Immatrikulation lautet HB-IFA, Abflug ist voraussichtlich kurz vor 13 Uhr. Sobald die Triebwerke laufen, informiert die Swiss laufend auf der Social-Media-Plattform X über den aktuellen Stand.

Die Landung in Zürich dürfte kurz nach 15 Uhr stattfinden. Wer nicht rechtzeitig am Flughafen sein kann, hat die Möglichkeit, die Landung ab circa 14.45 Uhr via Youtube zu verfolgen, wo auch Einblicke in die Startvorbereitungen, Gäste und Nahaufnahmen gezeigt werden.

Das erste von zehn neuen Flugzeugen

Der Airbus A350-900 ist der erste von zehn Maschinen, die die Swiss bis 2031 in Betrieb nehmen will. Das Langstreckenflugzeug hat laut der Airline einen geringeren Treibstoffverbrauch, stösst weniger CO₂ aus und macht bis zu 50 Prozent weniger Lärm. (vro)

Mehr zur Swiss

Die Swiss zeigt den neuen Airbus A350 in voller Pracht – so sieht er aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die neue First Grand Suite der Swiss
1 / 8
Die neue First Grand Suite der Swiss

Die Swiss hebt das Luxus-Fliegen noch eine Stufe höher.
quelle: swiss
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Swiss-Flugzeug spuckt auf Piste in Boston Flammen und muss Start abbrechen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
3
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
4
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
3
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
4
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
5
Auf diesen Autobahn-Abschnitten soll die Tempodrosselung kommen
Meistgeteilt
1
Belinda Bencic siegt souverän +++ Janis Moser für 2 Spiele gesperrt
2
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
3
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
4
Spinnen und Wanzen krabbeln jetzt in die Wohnungen – das kannst du tun
5
Auch Moser muss unter die Dusche – NHL-Testspiel eskaliert mit 322 Strafminuten komplett
Jérémy Desbraux aus Le Noirmont JU ist «Koch des Jahres»
Jährlich veröffentlicht der Schweizer Restaurantführer Gault-Millau den Schweizer Koch des Jahres sowie die besten Schweizer Köche in diversen Kategorien.
Zur Story