Digga, das Jugendwort des Jahres ist da – weisst du, was es heisst?

Nein, «Digga» ist es nicht. Das Jugendwort des Jahres ist «Smash». Das haben tausende von Jugendlichen bestimmt.

«Smash» erhielt in einem Onlinewahlverfahren unter Jugendlichen 43 Prozent der Stimmen. Das teilte der Langenscheidt-Verlag am Dienstag mit. Der Verlag lässt jedes Jahr aus den bereits von Jugendlichen bestimmten Top 10 an Begriffen abstimmen, bis schliesslich die Top 3 und der Gewinner resultieren.

Seit 2020 liegt die Wahl laut Langenscheidt komplett in den Händen der Jugendlichen. Ein Verlagsgremium sorge nur dafür, dass die Begriffe keinen diskriminierenden oder sexistischen Bezug hätten.

Du hast keine Ahnung, was «Smash» heisst? Entweder bist du zu alt – oder du spielst keine Videogames. Wie Langenscheidt schon zu den Top 10 erklärte, stammen viele Begriffe aus der Gaming-Welt.

Smash ist ein Schlag im Tennis. Aber was meint die Jugend, wenn sie «Smash» sagt? Jemanden fertig machen. In etwas überzeugen (z.B.: Ich habe die Prüfung «gesmasht»!). Mit jemandem etwas anfangen.

Der Begriff kommt aus dem Smartphonespiel «Smash or Pass», bei dem Nutzer einen Prominenten angezeigt bekommen und über ein Wischen auf dem Bildschirm nach rechts oder links dessen Attraktivität bewerten können. «Smash» kann laut Langenscheidt neben der eigentlichen Übersetzung als «zertrümmern» in der englischen Umgangssprache «mit jemandem etwas anfangen», «jemanden abschleppen» oder gar «Sex haben» bedeuten. «Pass» hingegen bedeutet so viel wie «verzichten».

«Smash» macht das Rennen vor «bodenlos» und «Macher»

Der Begriff, der auf dem zweiten Platz landete, ist deutlich deutscher: «bodenlos».

Bodenlos tönt jetzt nicht so jugendlich. Aber heisst es auch das, was wir denken? Bodenlos bedeutet sowas wie schlecht, mies oder unglaublich. Bodenlos bedeutet sowas wie richtig geil, stark oder unglaublich. Bodenlos bedeutet sowas wie legendär, unvergesslich oder unglaublich.

Mit deutlichem Abstand folgte bei der Abstimmung auf dem zweiten Platz mit 33 Prozent «bodenlos». Es steht als Synonym für mies oder schlecht. Der «Macher» landete schliesslich auf dem dritten Platz.

Was ist oder tut ein Macher? Überall alles zerstören, wo er oder sie hingeht. Jemand, der oder die Dinge umsetzt, ohne zu zögern. Es ist ein eingedeutschtes Wort für Macho.

Du willst die gesamte Top 10 nochmal anschauen?

«Smash» als Jugendwort des Jahres folgt auf «Cringe», was – wie auch die «Älteren» unter uns mittlerweile wissen dürften – ein Gefühl von Fremdscham beschreibt.

(lak, mit Material der sda)