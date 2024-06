Kindersonnencremes im Test: Bedenkliche Inhaltsstoffe in Naturkosmetik entdeckt

Only in Switzerland – 14 (absurde) Dinge, die es so vermutlich nur in der Schweiz gibt

30 Jahre Zurich Pride Festival in 30 Bildern

Dieses Jahr feiert die Pride in Zürich ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass nehmen wir euch auf eine queere Zeitreise mit.

«The First Pride Was a Riot» – 1969 kam es in New York zu einem Konflikt zwischen Personen aus der LGBTQ-Community und der Polizei. In den 60er-Jahren führte die Polizei immer wieder Razzien in Schwulenbars durch. Sie verhaftete queere Menschen und publizierte dann deren Namen, um sie in der Öffentlichkeit blosszustellen. Am 28. Juni 1969 führte die Polizei in der Bar Stonewall Inn eine solche Razzia durch – doch die queeren Menschen im Stonewall Inn, das sich an der Christopher Street befindet, wollten sich das nicht gefallen lassen und schlugen zurück. Die gewalttätige Auseinandersetzung dauerte mehrere Tage an.