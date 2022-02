Menschen in der EU legen sich 15 Kilogramm Textilien pro Jahr zu

Die Fast-Fashion-Müllhalde in der Atacama-Wüste: Hier landet das, was wir nicht kaufen

Wie die in Kopenhagen ansässige EU-Umweltagentur EEA in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse weiter schrieb, entfielen davon 6.1 Kilogramm auf Kleidungsstücke, 6.0 Kilogramm auf Haushaltstextilien wie etwa Bettwäsche und 2.7 Kilogramm auf Schuhe.

Drei Brit Awards für tränenreiche Adele – nur einen für Ed Sheeran

Rund drei Wochen nach der kurzfristigen Absage ihrer Konzertreihe in Las Vegas hat Superstar Adele bei den Brit Awards einen erfolgreichen Abend erlebt. Die 33-jährige Sängerin, die mit einem auffälligen Ring am Finger für Spekulationen sorgte, räumte bei der Preisverleihung in London am Dienstag drei Preise ab. Für ihre Performance von «I Drink Wine» gab es viel Applaus. Sänger Ed Sheeran hingegen ging bis auf den vorab feststehenden Songwriter-Preis leer aus, was auch mit dem neuen Modus der Brit Awards zusammenhing.