Leben

Kommentar

Zu verkaufen in den USA: VW Golf mit Hitler-Tacho



Kommentar

Verzeihung, aber welches A****LOCH hat einen Hitler-Tacho?

Jemand verkauft seinen feldgrauen Volkswagen mit modifiziertem Armaturenbrett. Ich habe so viele Fragen. Allen voran: WTF???

Gesehen auf Craigslist; zu verkaufen in San Francisco: ein 2007er VW Golf. Hat 160'000 Meilen. Klima und Elektrik funktionieren. Reifen und Bremsen gut. Fährt sich problemlos. Preis: 4000 Dollar.

«Der Preis ist niedrig, aber ich hoffe, der einzigartige Tacho gefällt. Vielen Dank für Ihr Interesse und lassen Sie uns wissen, ob Sie eine Probefahrt oder eine Vorbesichtigung durch einen Mechaniker machen möchten.»

«Unique speedometer». «Einzigartiger Tacho». Hey, sogar die Überschrift der Annonce lautet:

«2007er VW Golf, interessanter Tacho – $ 4000»

Echt jetzt? You gotta be f*cking kidding me.

Verzeiht mir meinen Kraftausdruck (es kommen noch weitere, sorry). Aber was zum Geier ist denn da los?? Ich habe so viele Fragen.

Soll das vielleicht eine Art Bad-Taste-Comedy sein? Dass viele Amis beim Stichwort «deutsch» eher an Adolf Hitler denken als an Heidi Klum ist nach wie vor ein Fakt. «Haha, ich habe ein deutsches Auto, ich hab's Wehrmachts-grau angemalt – und du solltest meinen Tacho sehen!»

Wirklich? Selbst wenn dies jemandes Humor entspricht ... der Fahrer muss tagtäglich zwei kleine Hitlers beim Salutieren sehen. Ist der Besitzer am Ende doch eher ein Nazi-Fan?

Und wie ist das, wenn man jemand mitfahren lassen will? «Klar, ich kann dich nach Hause fahren. Kein Problem. Ach, ignoriere das Armaturenbrett, das hat nichts zu bedeuten.»

Und wird hier der «interesting speedo» eher als preissteigernd oder -mindernd betrachtet? Und WER MACHT SO WAS?

Na ja, zumindest auf die letzte Frage habe ich eine Antwort: ein Arschloch.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Sieg Fail! Warum Nazis Volldeppen sind.

Abonniere unseren Newsletter