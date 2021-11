Wo du von «Black Friday»- Angebote profitieren kannst

Am Freitag, 26. November 2021 ist es wieder so weit: Der Black Friday läutet die Weihnachtverkäufe mit sämtlichen Aktionen, Rabatten und Sonderangeboten ein. Hier erfährst du, wo du in diesem Jahr zu deinen Schnäppchen kommst.

Woher kommt der Black Friday eigentlich? Black Friday stammt aus den USA und findet immer kurz vor Thanksgiving statt. Seit einigen Jahren setzt sich der «Einkaufstag» auch in der Schweiz durch und soll dazu dienen, die Weihnachtseinkäufe einzuläuten. Wo du in diesem Jahr zu deinen Schnäppchen und Deals kommst, verraten wir dir hier:

MediaMarkt

Du brauchst ein neues Smartphone, Notebook, Spielkonsole oder eine neue Kamera? Warte noch ein bisschen. Bei Media Markt wird es morgen diverse Angebote und Deals geben. Bis am 28. November kannst du deinen Warenkorb mit Sonderangeboten füllen.

Digitec

Ab Mitternacht werden bei Digitec die ersten Deals aufgeschaltet. Laufend kommen neue Angebote dazu. Die besten Angebote sind um Mitternacht, am Morgen zwischen 7 und 10 Uhr sowie um 16 und 18 Uhr zu erwarten.

Galaxus

Es ist davon auszugehen, dass der Onlineriese Galaxus in diesem Jahr nach demselben Prinzip vorgeht wie in den vergangenen Jahren. Und zwar so: Ab Mitternacht schaltete der Onlineshop laufend neue Angebote in limitierter Stückzahl auf.

Manor

Die Warenhauskette gilt als Vorreiter des «Black Fridays» der Schweiz. In den letzten Jahren fand der «Black Friday» bei Manor immer im grossen Stil statt. Inhaber einer Manor-Karte erhielten bis zu 30 Prozent Preisnachlass auf das ganze Sortiment. 2019 wurde der «Black Friday» gleich auf drei Tage ausgedehnt. Dies wird auch in diesem Jahr so sein.

Interdiscount

Die Elektronik-Handelskette Interdiscount startet seine «Black-Friday»-Woche bereits eine Woche vor dem offiziellen «Einkaufstag» am 22. November 2021.

Globus

Mittlerweile ist auch die Warenhauskette Globus auf den «Black Friday»-Zug aufgesprungen. In diesem Jahr kannst du bei Globus ab Donnerstag, 25. November bis Montag, 29. November auf Schnäppchenjagd.

bild: keystone

Apple

Ob Apple selbst mitmischt, weiss man noch nicht. Wenn man auf die vergangenen Jahre zurückblickt, ist jedoch davon auszugehen, dass der Tech-Riese einige Angebote bereithält. Im letzten Jahr waren unter anderem iPads, MacBooks und Zubehör stark rabattiert.

Ausserdem hat MediaMarkt bereits angekündigt, dass sie Apple-Produkte anbieten werden.

Melectronics

Auf der Unternehmensseite von melectronics ist bereits von «Mega-Rabatten» die Rede. Welche Angebote das genau sein werden, ist offen. Eines ist aber klar: Die Deals sind im Online-Shop wie in über 100 Filialen hierzulande erhältlich. Um Mitternacht werden die Angebote und Deals aufgeschaltet.

Coop

«Knaller-Angebote» findet man bei Bau+Hobby bereits ab Samstag, 27. November sowohl im Onlineshop als auch in den Filialen. Nach dem Motto: Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Ikea

Welche Angebote bei Ikea zu finden sind, ist noch offen. Im letzten Jahr fand der «Black Friday» beim schwedischen Möbelhaus in einer etwas anderen Form statt. Statt auf Rabatte setzt man auf Nachhaltigkeit. Der Möbelgigant kaufte alte Möbel ab und schenkte ihnen ein zweites Leben.

Fust

Auch der Detailhändler Fust ist seit mehreren Jahren mit von der Partie am Black Friday. Die Aktionswoche ist im Online-Shop von Fust und in den Filialen bereits gestartet.

