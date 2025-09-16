wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Wirtschaft
USA

US-Zölle treffen Ricola: Ausbau in Lenzburg gestoppt

Ricola reagiert auf US-Zölle und stoppt Ausbau in Lenzburg AG

16.09.2025, 16:1316.09.2025, 16:13

Der stark exportabhängige Bonbonhersteller Ricola verschiebt die geplante Eröffnung einer neuen Produktionsstätte im ehemaligen Hero-Werk in Lenzburg AG. Das Familienunternehmen begründet den Entscheid mit den hohen US-Zöllen auf Schweizer Produkte.

100 neue Arbeitsplätze waren geplant

«Wir nehmen den Fuss ein wenig vom Gas», sagte Ricola-CEO Thomas Meier in der SRF-Sendung «Eco Talk» am Montagabend. Daher werde der Bau zweier Produktionslinien in Lenzburg gestoppt. Vor einem Jahr hatte Ricola die Produktionsausweitung angekündigt. Die Rede war von 100 neuen Arbeitsplätzen.

Man warte nun die Entwicklungen beim US-Zoll ab und bremse bei grösseren Investitionen, führte Meier aus. Das Auslandsgeschäft mache 90 Prozent des Gesamtumsatzes aus. 40 Prozent des Umsatzes wird demnach in den USA erzielt. Man sei in den USA der Marktführer bei den «Wirkbonbons», sagte Meier.

Bonbons werden in den USA abgepackt

Es sei kein Thema, die Schweizer Kräuter in den Bonbons zu ersetzen, hielt er fest. Man packe die in der Schweiz produzierten Bonbons bereits in den USA ab. Dies entspreche 40 Prozent der Wertschöpfung. Daher treffe «nicht der volle Hammer des Zolls» die Produkte.

Ricola erhöht die Preise in den USA per 1. Dezember um 10 Prozent. Der Umsatz des Familienunternehmens, das viel Werbung und Marketing mit Swissness macht, beläuft sich auf rund 400 Millionen Franken. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die ganze Liste: Diese Zölle verteilt Trump
1 / 6
Die ganze Liste: Diese Zölle verteilt Trump
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sagt Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter am 1. August zu Trumps Strafzöllen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
2
Rouiller verlängert bei Servette +++ Toma wechselt in die zweite polnische Liga
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
5
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
5
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
Ricola reagiert auf US-Zölle und stoppt Ausbau in Lenzburg AG
Der stark exportabhängige Bonbonhersteller Ricola verschiebt die geplante Eröffnung einer neuen Produktionsstätte im ehemaligen Hero-Werk in Lenzburg AG. Das Familienunternehmen begründet den Entscheid mit den hohen US-Zöllen auf Schweizer Produkte.
Zur Story