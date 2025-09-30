Nebel
KI-Software Claude Sonnet 4.5 programmierte 30 Stunden lang eigenständig

30.09.2025, 07:1130.09.2025, 07:11

Die KI-Firma Anthropic hat einen Meilenstein beim Einsatz ihrer Software zum Programmieren erreicht. Das neue Modell mit dem Namen Claude Sonnet 4.5 konnte den Angaben zufolge rund 30 Stunden am Stück eigenständig programmieren.

FILE - The Anthropic website and mobile phone app are shown in this photo, in New York, July 5, 2024. (AP Photo/Richard Drew, File) Philanthropy AI
Anthropic AI wurde im Jahr 2021 gegründet.Bild: keystone

Die vorherige Version der Software konnte sich im Frühjahr etwa sieben Stunden auf solche Aufgaben konzentrieren.

Anthropic konkurriert unter anderem mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Dabei geht es neben der Arbeit an Chatbots auch darum, wer bei der Software-Entwicklung nützlicher sein kann.

Nach Angaben von Anthropic ist Claude Sonnet 4.5 auch besonders gut darin, im Software-Code Schwachstellen zu entdecken, die bei Cyberattacken ausgenutzt werden könnten. Davon habe die Firma bereits bei der Entwicklung ihrer eigenen Software profitiert. (sda/dpa)

