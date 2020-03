Leben

Der «heilige Gral» für Comic-Sammler: US-Auktionshaus verkauft über 40'000 Comic-Hefte

Eine Sammlung von mehr als 40'000 Comic-Heften bietet das New Yorker Auktionshaus Sotheby's zum Verkauf an. Die vom britischen Musiker Ian Levine zusammengestellte Sammlung bestehe aus jedem einzelnen Heft, das der Verlag DC Comics zwischen 1934 und 2014 herausgegeben habe, teilte das Auktionshaus am Montag (Ortszeit) mit.

Bild: pd/sothebys

Unter anderem drehen sich die Hefte um Superman, Batman und Wonder Woman. Für Comic-Sammler sei die Sammlung der «heilige Gral», sagte Richard Austin, Leiter der Abteilung für Bücher und Manuskripte bei Sotheby's.

Da es sich um einen Privatverkauf und keine Auktion handle, könne kein Erlös geschätzt werden, teilte Sotheby's auf Anfrage mit. Der bisherige Auktionsrekord für ein Comic-Heft liege bei 3.2 Millionen Dollar, die 2014 für «Action Comics #1» aus dem Jahr 1938 bezahlt wurden. (sda/dpa)

