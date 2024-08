Die Banksy-Katze streckt sich in Cricklewood, im Norwesten Londons. Bild: keystone

Katze bei Dehnübung: Banksy setzt Bilderreihe in London fort

Mehr «Leben»

Den sechsten Tag in Folge hat der mysteriöse Graffiti-Künstler Banksy ein neues Kunstwerk in London veröffentlicht. Der Star der Street-Art-Szene erfreut die Menschen in der britischen Hauptstadt derzeit jeden Tag mit einem neuen Tier-Bild. Schon ist von «Banksy's Zoo» die Rede. Am Samstag war es eine Katze.

Zuvor waren Bilder von einem Steinbock, Elefanten, Äffchen, Pelikanen und einem heulenden Wolf aufgetaucht, die Banksy mit Fotos auf seinem Instagram-Account bestätigte. Die Silhouette der sich genüsslich streckenden Katze wurde auf eine verfallene Werbetafel an einer Strasse im Nordwesten Londons gesprüht.

Die Freude war aber nur von kurzer Dauer. Wie die Nachrichtenagentur PA am Abend meldete, machten sich Mitarbeiter einer Firma daran, die Werbetafel im Auftrag von deren Eigentümer abzubauen. Der habe versprochen, die Katze einer Kunstgalerie zu spenden, erfuhr PA von der Polizei, die zum Schutz von Schaulustigen an der befahrenen Strasse im Einsatz war. Trotzdem gab es Buhrufe von Banksy-Fans, die zu dem neuesten Werk gepilgert waren.

Pelikane in Walthamstow, London. Bild: keystone

Was will Banksy mit den Tier-Bildern ausdrücken?

Banksy-Fans spekulieren seit Tagen, was der sozial engagierte Künstler, dessen Identität streng geheim gehalten wird, mit den Tieren aussagen will. Spielte er mit dem Steinbock etwa auf die rechtsextremen Ausschreitungen im Land an, mit einem Symbol für einen Sündenbock, wie ein Instagram-Nutzer meinte?

Die britische Zeitung «Observer» konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Die Bilder hätten keine tiefere Bedeutung, berichtete das Blatt aus dem Umfeld des Künstlers. Er wolle den Menschen Freude bereiten in einer Zeit, in der negative Schlagzeilen dominierten.

Banksy hoffe, «dass die Werke die Menschen mit einem Moment unerwarteter Freude aufmuntern». Gleichzeitig gehe es darum, die Fähigkeit der Menschen zu kreativem Spiel anstatt zu Zerstörung und Negativität hervorzuheben, zitierte das Blatt einen Banksy-Vertreter.

Die Banksy-Show dürfte noch ein bisschen weitergehen

Der Aufmerksamkeit nach, die Banksy für seinen «Zoo» erhielt, dürfte ihm das gelungen sein. Noch ein zweites Werk verschwand allerdings gleich nach seinem Erscheinen wieder. Mehrere maskierte Männer hatten den auf einer Satelliten-Schüssel aufgesprühten heulenden Wolf im Südost-Londoner Stadtteil Peckham schon innerhalb einer Stunde nach der Bestätigung Banksys abmontiert.

Die Londoner Polizei bestätigte, dass eine Anzeige wegen Diebstahls eingegangen war. Ein Banksy-Sprecher sagte PA, der Künstler habe mit dem Diebstahl nichts zu tun und unterstütze diesen auch nicht.

Die gute Nachricht ist aber: Die tägliche Banksy-Show dürfte noch etwas weitergehen, wie der «Observer» berichtete. Demnach soll mindestens noch ein siebtes Werk in London auftauchen. (sda/dpa)