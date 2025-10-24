Karim Crippa zum Direktor der Art Basel Paris ernannt

Karim Crippa wird sein Amt als Direktor der Art Basel am 1. November antreten. Bild: Matthieu Croizier for Art Basel

Karim Crippa ist von der Kunstmesse Art Basel zum Direktor der Art Basel Paris ernannt worden. Der 1991 in Zürich geborene und in Lausanne aufgewachsene Kunstsachverständige wird sein neues Amt am 1. November antreten, wie die Kunstmesse am Freitag mitteilte.

Crippa, derzeit Leiter der Kommunikationsabteilung der Art Basel Paris und Senior Editor bei Art Basel weltweit, werde gemeinsam mit der Generaldirektorin der Messe, Virginie Aubert, und dem stellvertretenden Direktor, Maxime Hourdequin, die künstlerische und strategische Ausrichtung der Art Basel Paris steuern, heisst es. Er wird die Nachfolge von Clément Delépine antreten, der die Messeleitung nach der aktuellen Ausgabe abgeben wird

Crippa hat sich gemäss Communiqué eine Karriere an der Schnittstelle von Kommunikation, Content-Produktion, digitaler Kultur und bildender Kunst aufgebaut. Bevor er 2018 zur Art Basel kam, sei er in verschiedenen Funktionen bei Thyssen-Bornemisza Art Contemporary in Wien, dem Haus der Kunst in München und Duve in Berlin tätig gewesen. (sda)